Mentre tutti gli scolari d’Italia stavano festeggiando la fine dell’anno scolastico e si apprestavano a godersi le tanto desiderate vacanze estive, nelle scuole si iniziava già a programmare il calendario scolastico 2019-2020.

In tale documento, spesso redatto prima della chiusura definitiva delle scuole, si definiscono quelle che saranno le date più significative del nuovo anno scolastico, ovvero l’inizio e la fine della scuola, le festività, i ponti e le vacanze.

Calendario scolastico 2019-2020: date regione per regione.

In questo articolo Vita da Mamma vi riporta il calendario scolastico 2019-2020 di ogni singola regione d’Italia che include non solo le festività nazionali – decise dal MIUR ed uguali per tutte le scuole di ordine e grado – ma anche eventuali giorni di chiusura per periodi festivi o altro decisi dalle singole regioni.

È importante ricordare che le date riportate nel calendario scolastico 2019-2020 devono essere considerate indicative in quanto ogni singolo istituto scolastico, pur rispettando il Decreto legislativo 297/1994 che determina che un anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica, può decidere in maniera autonoma di aumentare o diminuire i giorni di vacanza qui riportati. In tal caso è opportuno chiedere informazioni presso la segreteria della propria scuola.

Prima di lasciarvi alla lettura del calendario scolastico 2019-2020, elencato regione per regione, vi riportiamo i giorni di festa nazionale:

Venerdì 1 novembre 2019 (Ognissanti);

Domenica 8 dicembre 2019 (Immacolata Concezione);

Mercoledì 25 e Giovedì 26 dicembre 2019 (Natale e Santo Stefano);

Mercoledì 1 gennaio 2020 (Capodanno);

Lunedì 6 gennaio 2020 (Epifania);

Domenica 12 e Lunedì 13 Aprile 2020 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo);

Sabato 25 aprile 2020 (Anniversario della Liberazione);

Venerdì 1 maggio 2020 (Festa dei lavoratori);

Martedì 2 giugno 2020 (Festa della Repubblica).

Calendario scolastico 2019-2020: Italia Settentrionale.

Emilia Romagna:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2019 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Friuli-Venezia Giulia:

Inizio della scuola: 12 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: da 24 al 26 Febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Liguria:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Lombardia:

Inizio della scuola: 12 settembre 2019 (scuola dell’infanzia il 5 settembre 2019);

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: lunedì 24 e martedì 25 febbraio 2020 (rito romano) – dal 28 al 29 febbraio 2020 (rito ambrosiano);

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Piemonte:

Inizio della scuola: 9 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: dal 22 al 26 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Trentino-Alto Adige (provincia di Bolzano):

Inizio della scuola: 5 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: dal 22 febbraio al 1° marzo 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 3 maggio 2020;

Ponte Pentecoste e festa della Repubblica: dal 30 maggio al 2 giugno 2020

Termine delle lezioni: 16 giugno 2020.

Trentino-Alto Adige (provincia di Trento):

Inizio della scuola: 12 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: dal 22 al 25 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020.

Valle d’Aosta:

Inizio della scuola: 12 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Fiera di Sant’Orso: dal 30 al 31 gennaio 2020;

Carnevale (vacanze d’inverno): dal 24 al 26 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 12 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Veneto:

Inizio della scuola: 11 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: dal 24 al 26 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Calendario scolastico 2019-2020: Italia Centrale.

Lazio:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Marche:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020.

Toscana:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Umbria:

Inizio della scuola: 11 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte della Liberazione: dal 24 al 25 aprile 2020;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Calendario scolastico 2019-2020: Italia meridionale e isole.

Abruzzo:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: 25 febbraio 2020

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Basilicata:

Inizio della scuola: 11 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: dal 24 al 25 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Calabria:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Campania:

Inizio della scuola: 11 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: dal 24 al 25 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Molise:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Puglia:

Inizio della scuola: 18 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Ponte del 1° Maggio: dal 1° al 2 maggio 2020;

Ponte della festa della Repubblica: dal 1° al 2 giugno 2020;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Sardegna:

Inizio della scuola: 16 settembre 2019;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Carnevale: 25 febbraio 2020;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Festa regionale (Sa die de sa Sardigna): 28 aprile 2020;

Termine delle lezioni: 06 giugno 2020 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2020).

Sicilia:

Inizio della scuola: 12 settembre 2019;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 compreso;

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 compreso;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2020.

Fonte immagini 123rf.com con licenza d’uso – ID Immagine: 94625579 – 43635327