Il terremoto che ha scosso l’Albania ha fatto tremare la terra alle 3:54 della notte, mentre questo accadeva le luci nei corrodi o degli ospedali erano accese come ogni notte, come ogni notte i bambini appena nati piangevano nelle culle mentre altri si preparavano a venire al mondo. Si sa, la vita non si ferma mai in alcuni luoghi e gli ospedali sono tra questi.

Gemellini di Tirana, venuti alla luce 20 minuti dopo il terremoto.

20 minuti dopo le scosse, alle 4:14 minuti, due gemelli sono venuti alla luce a Tirana, in un ospedale in cui gli infermieri e i medici non hanno potuto avere paura nemmeno per un istante, perché tra i loro doveri istituzionali c’è anche quello di infondere coraggio e andare avanti.

E’ un video a mostrare i primi istanti della vita di questi due bambini, nati appena dopo i sussulti della notte: è la vita che rivendica la sua supremazia e il suo valore anche mentre a mani nude si scava tra le macerie.

Le immagini dei gemellini di Tirana sono state diffuse da un’ostetrica che ha assistito alla nascita e le parole che accompagnano il post sono toccanti: