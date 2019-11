La sua immagine sta facendo il giro del mondo, è un vigile del fuoco di Valona (Albania) intervenuto in soccorso dei sopravvissuti sin dai primi momenti dopo il sisma.

Quest’uomo non è ritratto con le mani nude tra i calcinacci e la polvere, ma si percepisce chiaramente quanta terra abbia scavato e quante polveri abbia inalato; non lo si vede strappare alla morte vite umane, ma si intuisce il suo strazio; non porta con sé la fierezza di chi è stato salvatore ma si realizza subito quanto gli sia pesata la fatica, sulle spalle come sul cuore.