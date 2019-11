I bambini hanno bisogno di sorrisi, pertanto i regali in sé non hanno valore se non sono generatori di lunga gioia, a questo dovrebbero pensare gli adulti quando vanno alla ricerca del giusto regalo per i bambini.

E’ importante immaginare il regalo in termini di emozione per il bambino, pertanto chiedetevi se il regalo possa o meno portare una gioia veramente duratura. Oltre al giocattolo in se stesso, c’è infatti di più: l’emozione del gioco realizza sui piccoli un’impronta che incide con il mondo dell’apprendimento e con l’approccio alla vita, questo rende nodale l’aspetto educativo del gioco.

I giochi educativi non sono una moda e nemmeno un’utopia

L’associazione della gioia all’apprendimento o alla specifica di una competenza (come possono essere il disegno e il tratto grafico) fa di un gioco un qualcosa di più, cioè un giocattolo educativo.

Un aspetto sottovalutato delle competenze di un bambino è l’educazione manuale che si apprende molto prima di arrivare a scrivere e che è bene curare e perfezionare negli anni: la manualità si impara giocando.

Con riguardo alla manualità è d’esempio la centralità che assume nell’approccio montessoriano, Maria Montessori la insegnava con bottoni da spostare da un centino ad un altro, con telai e piccole quantità d’acqua da travasare, solo per fare degli esempi. Oggi il colore è parte integrante della vita dei bambini in fase di apprendimento anche manuale e si può sperimentare in mondi e modi colorati e avvincenti.

Il colore aiuta le competenze manuali del bambino quando l’esperienza che il giocattolo educativo gli offre è sicura, orientata, divertente e intricante.

Avete mai pensato di regalare al vostro bambino un giocattolo che gli permetta di mettere in gioco le sue mani (capacità di gestione del tratto grafico e del pennarello), i suoi occhi (capacità di orientamento negli spazi) e insieme la sua astrazione e fantasia mente letteralmente mette a punto un esperimento di originalità?

Questo complesso connubio è possibile con molti giocattoli educativi, ma tra i tanti vitadamamma si è negli anni affezionata alle esperienze vissute con i giocattoli della linea Creangolo Mitama.

L’ultima esperienza di gioco e colore che abbiamo fatto è stata quella con i COLORPUPI SUPERLAVABILI Mitama: l’omologazione del giocattolo non esiste più se il bambino può colorarlo come più gli piace e l’emozione della personalizzazione esplode.

Il pupazzo che fa capolino dalla confezione è più di un pupo da abbracciare e coccolare, grazie anche al vestito lavabile extra, questo giocattolo è un “quadro in cerca di autore”, corredato dai suoi colori, chiede al bambino di avere vita ed essere riempito di emozioni.

In pratica ogni bimbo avrà il suo pupazzo da personalizzare e una volta colorato il pupazzo potrà essere lavato e ricolorato a piacimento, una sperimentazione e ri-scoperta del colore dalle molte sfumature.

Glitter Mania Mitama Perché i bambini devono fare amicizia con i colori e sperimentare esperienze diverse con giocattoli come COLORPUPI o lo stesso( che vitadamamma ha già sperimentato – vedi link in calce)?

L’esperienza del colore è arricchente e quella della personalizzazione lo è di più, giocattoli in cui il bambino può sperimentare queste facoltà vanno oltre l’esperienza del momento e sono capaci di essere base di una costruzione della crescita con gioia.