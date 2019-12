Quando venne al mondo, fu il settimanale Chi a pubblicare le foto di Pia Balotelli neonata, sin da allora la sua bellezza era evidente.

Mamma Raffaella, modella e showgirl, negli ultimi anni ha lungamente preferito tutelare l’immagine di Pia oscurandone il volto, ma è inevitabile che crescendo un bimbo prenda consapevolezza di sé e incominci a manifestare anche il personale bisogno di mostrarsi.

Intorno agli 8 anni, anno più, anno meno, un bambino dovrebbe essere pronto a questo purché il filtro della sua valutazione resti un parametro nella scelta dell’esposizione pubblica.

Ebbene Raffaella Fico e Pia Balotelli lo hanno fatto: si sono mostrate l’una accanto all’altra in tutta la loro bellezza e senza filtri.

In occasione del 7° compleanno di Pia Balotelli, mamma Raffaella ha pubblicato un selfie in cui madre e figlia guardano dritte in camera.

La fierezza dello sguardo, il taglio degli occhi, il disegno del volto, la chioma leonina fanno di loro l’una lo specchio dell’altra in un ritratto a tinte dolci.