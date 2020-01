I capelli vaporosi a incorniciare il volto, quei capelli che oggi danno la misura della sua forza, ma anche della sua salute; gli occhi grandi, quelli che oggi incantano esattamente come in questa foto; il sorriso che sembra incontenibile anche quando le labbra sono ferme sul volto bello, sono questi i dettagli che rendono Carolyn Smith da piccola più che riconoscibile!

La bambina della foto è Carolyn Smith: nell’immagine in bianco e nero, aveva appena due anni.

La ballerina e coerografa, nel pubblicare lei stessa l’immagine su Instagram, scrive 2 VS 59 non mancando di dichiarare la sua fierezza. Del resto come non essere fieri di se stessi quando tenacemente si combatte contro una malattia da tempo e con la forza che lei sempre profonde.

Visualizza questo post su Instagram Talequale. 2versus 59. Sono fiera…. ho cambiata o no? #memories Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: 3 Gen 2020 alle ore 12:09 PST

Carolyn Smith da piccola.

Nel novembre 2015 la Smith ha rivelato di convivere con un intruso, ovvero di avere un tumore maligno al seno.

Quando la battaglia sembrava vinta, dopo una fase di remissione, la ballerina e coreografa ha dovuto tirare fuori ancora le unghie: una recidiva sta segnando la sua vita, ma lei non molla. E’ oggi un’audace testimonial della sensibilizzazione sul tema e un esempio vivente della forza che le donne, per quanto malate, nutrono nel cuore e sanno profondere nella vita.

Nel 2017 Carolyn Smith ha firmato un libro intitolato: “Ho ballato con uno sconosciuto” (così indicando l’intruso che l’ha sorpresa ne bel mezzo della vita, ovvero il cancro al seno) e il messaggio è chiaro: sorridere e non mollare mai.

Il libro è in vendita su Amazon (qui il link)

Alla domanda “sono cambiata o no?” – domanda che fa la stessa Carolyn – non si può che rispondere di no perché lei è, se possibile, ancora più bella, solare e piena di voglia di vivere!