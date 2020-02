Si stanno diffondendo in rete ricette fai da te di disinfettanti uso Amuchina (laddove Amuchina è solo un nome commerciale attribuito a un disinfettante a base alcolica per le mani). Le ricette disinfettanti fai da te non sono sicure, il messaggio che vogliamo lanciare qui è alla massima attenzione. L’Amuchina non si trova, ma, senza cadere in pericolose approssimazioni, sappiate che si possono scegliere alternative naturali per la disinfezione.

Le ricette disinfettanti fai da te possono essere pericolose non tanto per la ricetta in sé, quanto per la delicatezza della messa a punto:

se non eseguite in un laboratorio e da tecnici queste ricette, che pretendono l’uso di agenti chimici, possono dare luogo a problemi anche seri (allergie, intossicazioni, eccetera).

Le ricette disinfettanti fai da te possono essere pericolose soprattutto in ragione del fatto che, come portate all’attenzione die più, fanno credere che si possa ricreare home made e con facilità un prodotto para-farmaceutico su basi chimiche, cioè che utilizza ingredienti chimici.

Eppure basta veramente poco, per esempio una dose sbagliata, a alterare il pH cutaneo con danni non secondari che possono portare a reazioni avverse, pertanto è premura di Vitadamamma chiedervi di non farlo: non adoperate ricette disinfettanti fai da te se non avete competenze biochimiche. Piuttosto optiamo per un anti-batterico naturale.

Il Cristallo di Potassio (chimicamente chiamato Allume di Potassio o Allume di Rocca) era noto già ai greci per le sue proprietà anti-batteriche, oggi viene più spesso utilizzato come un anti-odore, ovvero come un deodorante naturale.

Ma l’ Allume di potassio (o di Rocca) è un disinfettante naturale a cui si può ricorrere senza paura di gravi contro-indicazioni come sostituto delle più elaborate ricette disinfettanti fai da te.

L’allume di potassio è un minerale ad uso esterno, quindi non va mangiato: è un sale misto di alluminio e potassio che a temperatura ambiente si presenta solido, incolore e inodore. Lo troviamo in pietra o in granuli.

Ha proprietà antibatteriche e pertanto crea sulla cute un ambiente avverso per i batteri. Basta inumidire la pietra o i granuli e strofinarla sulle mani.

La pietra va lasciata asciugare all’aria dopo ogni utilizzo, mentre anche uno o due granuli , dopo averli inumiditi con poche gocce d’acqua (anche provenienti da una bottiglina), possono essere strofinati sulle manie e, se avanza prodotto, possono essere gettati nell’umido.

Se decidete di portare con voi una pietra, inumidite solo un angolo della stessa e riponetela in una sacchetta di tela (vanno bene anche quelle ad uso alimentare per frutta e verdura).

La Pietra di Rocca è così poco aggressiva che l’uso viene consigliato anche post depilazione o come emostatico per la disinfezione e guarigione di piccole ferite, si trova anche su AMAZON ad un prezzo assolutamente contenuto: Pietra di Rocca (qui link all’acquisto su Amazon); Granuli di Pietra di Rocca (qui link all’acquisto su Amazon).

Attenzione: secondo alcuni la componente di alluminio di questo minerale deve mettere in guardia dal suo uso, va detto però come anti- batterico, se passato sulla pelle integra e senza lacerazioni non dovrebbe dare alcun problema di assorbimento.

Allume di Rocca, meglio delle ricette disinfettanti fai da te, perché?

Ci basti sapere che in medicina l’allume di potassio è utilizzato come ingrediente nella composizione di diversi vaccini: serve in modo specifico per aumentare la risposta dell’organismo a determinati immunogeni.

E’ stato utilizzato anche nei vaccini contro l’epatite A e contro l’epatite B.