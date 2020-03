Volete fare qualcosa di buono contro il Coronavirus? Mandate messaggi positivi via WhatsApp alle persone che amate.

In questo difficile periodo di isolamento, il bisogno di contatto ed empatia è massimo, è tanto maggiore quando l’ #iostoacasa si è tradotto in una “rinuncia forzata” al lavoro necessario per vivere, quando sono tante e pesanti le preoccupazioni economiche e per la famiglia (per i figli, i genitori, i parenti malati).

Fare qualcosa di buono contro il Coronavirus può significare anche infondere coraggio e speranza agli altri.

Ecco 3 messaggi di speranza da mandare via WhatsApp per fare qualcosa di buono contro il Coronavirus e combattere la paura e la solitudine.

1. Buongiorno Maria, voglio solo abbracciarti da lontano! In questi giorni difficili stiamo pregando per tutti, rivolgendo un pensiero ad ogni persona cara. Un pensiero va anche a Te che sempre ci hai dimostrato affetto.

Andrà Tutto Bene con la cooperazione e il buon senso di tutti e con l’aiuto di Dio.

2. La distanza non è una cosa fisica, è una sensazione del corpo che il cuore può vincere semplicemente dicendosi “Ti voglio bene”.

Oggi non posso abbracciarti, ok! Ma quando tutto questo sarà finito, ti prometto che ti porterò tutti gli abbracci e i baci che adesso non posso darti. Io te lo dico e te lo dirò sempre: Ti Voglio Bene e Andrà Tutto Bene!

3. Questa notte ti ho sognato, eravamo in quel posto che ci piace tanto e ridevamo … ridevamo come sempre. Tu non smettere di ridere intanto che tutto passa, conserva il sorriso perché quel posto ci aspetta e io aspetto di riabbracciarti. Andrà Tutto Bene!

Per fare qualcosa di buono contro il Coronavirus non allontanatevi dai vostri amici, restate in un amoroso contatto.

Anche un semplice “Come stai” aiuta a sentirsi più vicini.

Inoltre ricordate che i bambini possono essere incubatoti del virus e i nonni vanno tutelati, se potete fare altrimenti nella gestione dei più piccoli, “limitate i contatti” con i nonni a tante videochiamate.