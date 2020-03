L’infezione da Covid-19 che sta interessando praticamente il mondo è stata dichiarata come “pandemia”, questo vuol dire che il Coronavirus è, e potenzialmente può essere, ovunque. Letteralmente pandemia vuol dire “epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente attraverso vastissimi territori o continenti”. Mentre questo avviene uno degli attori più celebri di sempre dichiara di essere stato colpito dal Covid-19: Tom Hanks ha il Coronavirus, l’annuncio ufficiale è stato divulgato dall’attore solo poche ore fa.

Tom Hanks ha il Coronavirus, probabilmente si è esposto al contagio in Australia dove si è recato insieme a sua moglie per ragioni di lavoro, ovvero per le riprese di un nuovo film biografico su Elvis Presley. E’ risultata positiva al Covid-19 anche la moglie dell’attore, Rita Wilson.

Tom Hanks ha il Coronavirus, il 63enne premio Oscar sta seguendo tutti i protocolli e le indicazioni mediche.

Hanks e sua moglie accusavano sintomi influenzali; ha dichiarato alla stampa di essersi sentito come se avesse un raffreddore, mentre la moglie, anche lei 63enne, accusava brividi.

Tom Hanks ha il Coronavirus, ecco il messaggio pubblico da lui stesso sottoscritto:

“Ciao, gente. Rita e io siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, come se avessimo il raffreddore e qualche dolore al corpo. Rita aveva alcuni brividi che andavano e venivano, anche lievi febbri.

Per non sottovalutare nella, come è necessario nel mondo in questo momento, siamo stati sottoposti al test per il Coronavirus ed è risultato positivo.

Bene, assodata questo, cosa fare? I medici hanno protocolli che devono essere seguiti. Noi lo faremo, verremo testati, osservati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica.“

Tom Hanks ha il Coronavirus, ma scrive parole rassicuranti e promette di aggiornare gli ammiratori.

Bisogna stare attenti, l’Italia sta facendo scuola al mondo nell’adozione di una rigida politica di isolamento giustificata dai numeri. La Cina ha visto il maggior numero di infezioni e la cifra è sconvolgente, secondo fonti stampa si assesta sulle 80.793 persone ammalate.

Il virus ha ucciso oltre 4.200 persone in tutto il mondo con 3.169 di questi decessi proprio in Cina.