La Regione Campania mette a disposizione delle famiglie un bonus per gli studenti al di sotto dei 15 anni, il beneficio economico rientra tra le misure a sostegno del diritto allo studio ed è stato sancito con decreto regionale (decreto n°198 dello scorso 17 aprile).

Bonus per gli studenti al di sotto dei 15 anni: a chi spetta il beneficio da 500 a 300 euro.

Nello specifico il bando si rivolge alle famiglie con almeno un figlio di età inferiore ai 15 anni, iscritto a un servizio educativo o a

una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania.

Il minore non deve aver compiuto 15 anni dopo il 4 marzo, è stata scelta come data limite quella del 5 marzo 2020, ovvero la data corrispondente al giorno in cui è stata stabilita la sospensione dell’attività didattica in presenza presso le scuole di ogni ordine e grado, così come stabilita dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Il bando ha valore anche per il minore adottato o affidato alla famiglia prima del 5 marzo 2020 e nel limite d’età sopraindicata; lo stesso bando, negli stessi termini di età e limiti di tempo, ha valore anche in caso di affidamento pre-adottivo definito con sentenza o provvedimento giudiziale.

Bonus per gli studenti al di sotto dei 15 anni, da 500 a 300 euro per l’acquisto di strumenti informatici utili al bambino o al ragazzo per le attività didattiche

Il sostegno economico, erogato alle famiglie nella forma di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici e altri supporti per l’accesso alla didattica a distanza (nonché per le spese relative a servizi di babysitting), risente di un limite ISEE stabilito in un doppio tetto:

le famiglie con un ISEE fino a 20mila euro potranno ottenere un beneficio pari a 500 euro ;

le famiglie con un ISEE fino a 35mila euro potranno ottenere un bonus pari a 300 euro.

Tale bonus non è cumulabile con nessun altro beneficio statale (incentivo, indennità o agevolazione che sia) emanato per le medesime finalità.

Bonus per gli studenti al di sotto dei 15 anni, da 500 a 300 euro: modalità di presentazione della domanda.

Il pdf relativo alla domanda si scarica dal sito della Regione Campania in quanto disposizione di un decreto ha tempi attuativi e una procedura di presentazione.

La domanda dovrà essere perfezionata, a pena di esclusione e inammissibilità, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma on-line all’indirizzo https://conlefamiglie.regione.campania.it

Dovranno essere seguite puntualmente le prescrizioni indicate, per la compilazione e il corretto invio, nella suddetta piattaforma, in punto di tempistiche le domande si potranno presentare a far data dalle 9:00 del 27 aprile e non oltre la mezzanotte del 7 maggio, fatte salve eventuali proroghe.

Ecco cosa serve per completare la presentazione della domanda relativa al bonus per gli studenti al di sotto dei 15 anni:

il richiedente deve essere il genitore del minore o chi ne ha la potestà e, per presentare la domanda, gli occorreranno:

un valido documento di riconoscimento (documento del richiedente stesso);

certificazione ISEE in corso di validità.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, la certificazione ISEE deve essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda dalla quale si evincono i dati del minore convivente.

Qui il pdf della domanda e tutte le info collegate alla modulistica.