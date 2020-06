Il 2 e 3 Giugno del 1946 la scheda referendaria, con i simboli dell’ Italia Turrita e dello stemma Sabaudo, ha fatto degli Italiani di allora i “padri e le madri fondatori della Repubblica”.

Oggi il voto ci sembra quasi un’incombenza alla quale siamo capaci persino di sottrarci per noia, stanchezza o fastidio, allora quel voto fu una battaglia, un’opportunità e probabilmente una delle più grandi conquiste del Paese.

Da un lato l’ Italia turrita, dall’altro lo stemma Sabaudo: Repubblica VS Monarchia.

In pochi svelano ai bambini di quella donna dal capo circondato da una corona muraria, cioè fatta di torri, ma dietro l’immagine personificata dell’Italia vi sono storia e insegnamenti.

Intanto non va sottovalutata la personificazione del Paese in una donna, non un semplice stemma e non una bandiera. Questa scelta avvenne in coincidenza col primo suffragio universale, così l’immagine dell’ Italia turrita non si può ridurre a una mera declinazione di genere del Paese Italia.

Sulla scheda referendaria, che ne avrebbe determinato le sorti politiche, la nostra Italia era raffigurata come una donna col capo cinto da una corona di torri (turrita), nelle statue e nelle immagini dipinte questa donna diventa bella e imponente. Le torri evocano i fasti e le strutture romane rintracciando l’origine del nostro Paese.

L’ Italia turrita nelle sue iconografie porta in una mano un bastone o una spada segno di fierezza, lotta e progresso faticoso e vissuto, nell’altra quasi sempre una cornucopia, simbolo di prosperità.

Tal volta la corona muraria, cioè fatta di torri, della donna che ci rappresenta è accompagnata da una stella bianca a cinque punte e così la nostra donna turrita diventa anche stellata.

L’ Italia turrita e stellata, ecco cosa rappresenta.

La Stella d’Italia rievoca un’antica identificazione astronomica del nostro paese: Venere, stella della sera, era associata alla terra italiana. Questa immagine divenne simbolica nel tempo e assunta per auspicare e rappresentare il fulgido destino di una terra bella.

Sull’Italia Turrita segnarono il loro voto 12.717.923 italiani, ad un soffio da questo numero grandissimo rimase indietro (veramente di poco) la monarchia che ottenne 10.719.284 voti.

Cosa possiamo insegnare oggi ai nostri figli, in questo 2 giugno “tiepido” come un risveglio lento da un lungo letargo?

La Festa della Repubblica Italiana è oggi tutta sintetizzabile nel simbolo dell’ Italia turrita, questa donna è come una grande mamma che ci insegna molte cose.

Proviamo a “mettere nero su bianco” gli insegnamenti, semplici ma fondamentali, dell’ Italia turrita e stellata e cerchiamo di trasmetterli ai bambini conducendo i nostri figli sul filo di un ricamo di cui loro sono l’ago … quell’ago che tesse il futuro.

L’Italia turrita e stellata ci insegna che:

uno vale uno e tutti valgono tutto.

Una singola opinione e un singolo voto, come una singola personalità, possono fare sempre la differenza, possono rappresentare lo scarto in ogni discussione democratica e in ogni presa di decisione.

L’ Italia turrita ci insegna che anche a fronte di un piccolo scarto, grazie alla partecipazione di tutti e all’espressione di ognuno, ogni cosa può cambiare.

Lottare! Ne vale sempre la pena quando fortemente si creda in qualcosa o qualcuno.

L’ Italia turrita ci insegna col suo bastone o la sua spada che ogni conquista viene da un moto, da una lotta e da una difesa.

noi siamo il nostro passato e il nostro percorso e possiamo splendere sempre e ancora.

Con la sua corona muraria, fatta di torri, l’ Italia turrita ci ricorda che siamo figli di un antico passato del quale dobbiamo andare orgogliosi e che deve unirci sotto un’unica stella.