Il gossip su una presunta gravidanza della sorella di Belen è ormai stato lanciato e sembra non volersi arrestare. A “confermare” l’indiscrezione che vede Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori sarebbe stato il suocero, e quindi futuro nonno, della modella argentina.





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: l’indiscrezione.

Come detto in precedenza, a riaccendere l’interesse sulla coppia e l’indiscrezione su una possibile dolce atteda dell’argentina è stato il papà del giovane innamorato, l’ex ciclista di strada Francesco Moser.

L’uomo, intervistato dal settimanale “Di Più TV” si sarebbe lasciato sfuggire un’importante “rivelazione”, prontamente riportata da quotidiani e blog e divenuta virale grazie alle condivisioni in rete.

“E dai, questo sarà il quarto (nipote) che arriva. Deve sapere che io, grazie a mia figlia Francesca, sono già nonno di due femminucce e di un maschietto. Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”.

Le supposizioni su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori, le stesse che circolano in rete da diversi giorni ormai, sarebbero dunque confermate dalle parole del futuro nonno, tuttavia nulla può essere ancora dato per certo.

La coppia infatti, che non ha mai nascosto l’intenzione di creare una propria famiglia, non ha ancora confermato né smentito le forti affermazioni di Moser senior, apparso entusiasta per la lieta novella.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: il pancino sospetto.

Le voci su una presunta gravidanza della sorella di Belen sono state alimentate da alcune immagini che mettevano in evidenza le forme leggermente arrotondate della modella argentina.





Notizia quest’ultima smentita dalla sorella maggiore, Belen, che attraverso le pagine del settimanle “Chi” aveva raccontato:

“Lei e Ignazio sono due ragazzi bellissimi, sono una coppia stupenda, però in quarantena hanno preso tutti qualche chilo, a parte me, che ne ho persi sei”.

Un atteggiamento sicuramente protettivo nei confronti della sorella e del compagno, affermazioni caute e attente di chi conosce bene tutti i meccanismi del gossip.

Non resta ora che attendere uno sbilanciamento della coppia per poter dar loro i nostri più sinceri auguri o conservarli per un futuro sicuramente non troppo lontano.