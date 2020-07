Vika, Victoria Teplyakova, aveva solo 8 anni e il suo unico “peccato” è stato quello di essere riuscita ad evadere la sorveglianza dei genitori fuggendo di casa, quando la bambina e i suoi familiari hanno litigato si trovavano a Novoaleksandrovsk sull’isola di Sakhalin, in Russia. Era lunedì mattina, Vika progettava di percorrere circa 32km per raggiungere i suoi amici nella città di Dolinsk, probabilmente era intenzionata a prendere un autobus.

La polizia ha appena diffuso le immagini degli ultimi momenti di vita della bimba: indossa una maglietta bianca con delle stampe e dei pantaloncini blu; magra, slanciata, i capelli raccolti in una coda incedeva in una complessiva apparenza di bimba piccola e forse un po’ frastornata.

Chi non ha creduto possibile una fuga da casa per poi rimanere impietrito dinnanzi all’idea di ritrovarsi da solo nel mondo a quell’età?

Victoria Teplyakova è stata ritrovata cadavere in un’area boscosa prossima ad un lago, gli accertamenti autoptici hanno rivelato che la bambina ha subito violenza per poi essersi spenta senza fiato, è morta per asfissia da strangolamento.