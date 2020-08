Uno stabilimento balneare chiuso per sanificazione e un bagnino infetto: il Covid-19 è anche in spiaggia e la vicenda dell’ultimo stabilimento “colpito dal Covid”, come appena confermata, deve farci riflettere sull’opportunità di non abbassare la guardia.

A Fregene è stato chiuso per sanificazione uno stabilimento balneare, a quanto pare un cliente è stato trovato positivo al Coronavirus e le autorità hanno avviato tutte le cautele del caso per disegnare la catena dei contagi.

“Si è registrata una persona affetta da Covid-19 nello stabilimento balneare Levante di Fregene. I gestori dello stabilimento hanno disposto l’immediata chiusura dell’impianto, che tra l’altro è stata confermata dagli ispettori della Asl Rm3. Nello stesso tempo la Asl ha predisposto la verifica dei contatti stretti della persona risultata positiva e, dopo una rapida indagine epidemiologica, ci comunicherà direttamente le informazioni da fornire alla cittadinanza”, questo quanto comunicato dal sindaco di Fiumicino.

Uno stabilimento balneare chiuso e un bagnino infetto in una diversa struttura, i fatti:

l’avventore infetto (stando a quanto trapela si tratterebbe infatti di un cliente e non della proprietà nè dei lavoratori dello stesso stabilimento) avrebbe frequentato lo stabilimento in data 1° agosto, resta da stabilire se sia entrato in diretto contatto con altri bagnanti o con il personale della struttura e se abbia o meno infettato qualcuno di loro.

Questo non è il solo caso di stabilimento balneare chiuso per sanificazione, nei giorni scorsi diversi stabilimenti balneari nel Lazio hanno vissuto situazioni simili. La stampa fa sapere che è già accaduto a Sabaudia: sono stati trovati lavoratori positivi a ‘Il Gabbiano’ e ‘Lido Azzurro’. Nel primo caso a risultare positivo è stato il bagnino, a quanto pare da lui cinque contagi, tutti ragazzi che si sono ulteriormente mossi sul territorio di Latina. Ovviamente ad ogni contagio scattano i protocolli di sicurezza volti a ricostruire gli spostamenti dei contagiati.