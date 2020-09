È stato proposto su diversi social network come un rompicapo visivo in grado di testare l’invecchiamento cerebrale, in realtà si tratta di una classica immagine illusoria, di quelle che si possono trovare sui vari giornali di enigmistica.

Il gioco test proposto in rete durante i mesi di pandemia di Covid-19 consiste nel trovare una papera, una farfalla e un pipistrello sapientemente nascosti nel disegno ma, osservando meglio l’immagine originale intera, è possibile scoprire altri 4 oggetti sapientemente mimetizzati.

Rompicapo visivo: trova papera, farfalla e pipistrello.

L’immagine qui di seguito proposta è stata pubblicata per la prima volta in rete lo scorso 8 Aprile 2020 su Reddit, sito internet di social news dove poter conversare con altri cybernauti attraverso un forum dedicato. Ciò avveniva in pieno lockdown quando, costretti in casa per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, ci si intratteneva in rete con quiz, test ed enigmi di vario genere.

Il gioco “Find the duck, butterfly and bat” – letteralmente tradotto in “Trova la papera, la farfalla e il pipistrello” – è uno dei tanti test proposti sul succitato sito, poi ripreso sui diversi social network e da vari siti e blog, diventando virale in poco tempo.

Presentato da molti come un test giapponese in grado di “misurare” l’invecchiamento cerebrale (ipotesi non supportata scientificamente), l’immagine non è altro che un disegno ricco di oggetti nascosti, stimoli visivi che, una volta “catturati” dalla vista, vengono elaborati e tradotti dal cervello che li separa dal contesto nel quale sono stati inseriti.

In questo specifico rompicapo visivo gli utenti del web sono invitati a trovare una papera, una farfalla e un pipistrello ben mimetizzati nel disegno. Tu ci riesci?

Ma c’è dell’altro!

In realtà il rompicapo visivo proposto sui vari social, da Twitter a Pinterest, da Instagram a Facebook e via discorrendo, non è completo in quanto in molti hanno tagliato l’immagine in modo tale che ne fosse esaltata solo la parte centrale.

Nella foto originale, già presente su Reddit, l’inquadratura è ben più ampia e permette di trovare altri 4 oggetti nascosti: un palloncino, un bastone da passeggio, una carota e un gomitolo di lana (o chiocciola, le interpretazioni sono diverse, ndr).

Riesci a vederli tutti?

In conclusione, sembrerebbero 7 gli oggetti nascosti in questo rompicapo visivo ma non si esclude che ne possa contenere altri e ben mimetizzati. Quindi la sfida resta ancora aperta.

Per chi non è riuscito a trovarli tutti, ecco la soluzione.