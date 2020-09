Qual è la prima cosa che vedi, l’uomo o la donna? Il pazzo o il triste? La persona o l’animale?

Queste le domande che accompagnano alcune illustrazioni di Humberto Machado, illusioni ambigue nelle quali l’artista riesce a fondere 2 immagini che, sapientemente mescolate tra di loro, spesso risultano essere difficili da individuare.

In alcuni casi il risultato può sembrare scontato, in altri invece è necessario prestare molta attenzione all’immagine stessa.

Illusioni ambigue: le illustrazioni di Humberto Machado.

Cos’è un’illusione ambigua?

Viene chiamata illusione ambigua un’immagine o un oggetto avente una doppia interpretazione perché composta da due disegni che si fondono tra loro. Chi le osserva può darne quindi una duplice interpretazione senza che perdano di validità.

Alcuni disegni realizzati con questa particolare tecnica possono risultare di facile soluzione, altri invece sono più complicati e non sempre lo spettatore riesce a distinguere le due immagini in essi celati, necessitando di un piccolo aiuto o suggerimento al fine di risolvere quella particolare illusione.

Fatto certo è che, una volta trovata anche la seconda immagine, risulterà sempre più difficile riuscire a vedere simultaneamente i due disegni, l’uno potrebbe infatti escludere l’altro.

Esempio di quanto appena spiegato sono le illustrazioni di Humberto Machado, considerato uno degli artisti di illusioni ambigue più talentuosi e noti.

Autodidatta, come lui stesso racconta in una vecchia intervista, la passione per questo tipo di illustrazione è nata durante il liceo. Fu proprio in quel periodo infatti che il professore di arte gli mostrò il disegno illusorio di una giovane donna e una vecchia signora.

Pur restandone affascinato, non tentò subito realizzazioni simili ma attese ben 15 anni per disegnare la sua prima illusione ambigua che intitolò “The double face bearded man with glasses”.

Oggi attraverso il web è possibile trovare diverse illustrazioni di Humberto Machado, alcune delle quali possono mettere a dura prova la vista di coloro che le osservano.

Nell’illusione ambigua “Mad and Sad” si nascondono un uomo triste ed un uomo arrabbiato. Riuscite a vederli entrambi?

In questo disegno invece, raffigurante un uomo che dorme con la testa poggiata su un cuscino, è “nascosto” il volto di una donna che dorme. Vedete la donna?

In quest’altra particolare illusione, l’artista ha fuso una donna dall’espressione malvagia (Wicked Lady) ed un messicano che fa la siesta. Quale dei due avete visto per primo?

Nell’illustrazione “Elf in a Birds Nest”, una delle illusioni ambigue che fonde persone ed animali, è possibile vedere il volto di un elfo o due uccelli con il loro nido.

Per coloro che non fossero riusciti a trovare le doppie immagini, ecco le soluzioni delle illustrazioni qui sopra proposte.

Fonte foto: NewOpticalIllusions