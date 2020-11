Il nome dell’anno sarà Gennara ma con la h, quindi Gennarah. Il toto nome relativo a come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è già aperto, ma la mamma decisamente esclude che sia questo.

Un Fedez ironico gioca sul nome della figlia “Gennarah”, viene immediatamente bloccato dalla moglie che smentisce con decisione e non senza una nota di sdegno.

Accarezzando la pancia della moglie, che peraltro promette di rimanere in perfetta forma, come già fu con Leone, e con un pancino misurato alla sua corporatura longilinea, Fedez dice al mondo: “Ciao Gennara con la h”, e su Instagram una nuova scenetta (in questo caso una nuova storia) dei Ferragnez diventa virale!

Gennarah ecco come si chiamerà la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, pardon … come non si chiamerà!

Fedez e Chiara continuano ad animare la rete come due moderni Sandra e Raimondo, forti di un rapporto leale, estremamente naturale e cristallino anche dinnanzi alla telecamera del cellulare … e questo dobbiamo riconoscerlo.

Peraltro l’humor di questa coppia resta un fatto innegabile e del tutto indipendente dal personale favore o meno verso le scelte di gestione delle condivisioni social.

Anche con riguardo all’ingresso molto inclusivo dei follower nella loro vita, Fedez e Chiara non hanno mai nascosto di aver voluto fare una scelta di autonomia: hanno preferito mostrare la famiglia e figli descrivendola dal loro punto di vista e sfuggendo dalla curiosa cupidigia dei paparazzi e del pubblico.

Vitadamamma da sempre propende per una maggiore tutela dei minori e del loro tempo di maturazione di un’autonoma identità da spendere sui social, ma, tenendo per un momento da parte questa scelta educativa personalissima, rispetto ai Ferragnez non si può in nessun modo negare la loro sincerità e schiettezza. Il mostrare il procedere della gravidanza come l’intera crescita di Leo, in qualche modo e nell’ottica di un’aperta condivisione, aggiunge una naturalezza fluente a questi personaggi che hanno fatto della loro stessa vita un prodotto della modernità.