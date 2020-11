Bonus internet e pc: da oggi, lunedì 9 novembre, è possibile presentare la domanda per ottenere l’incentivo del governo sino a un massimo di 500 euro spendibili come sconto sul canone internet e\o per l’acquisto di dispositivi elettronici per la navigazione in rete, PC e tablet.

Il bonus internet nasce in risposta all’interesse nazionale di estendere il più possibile la digitalizzazione del paese facilitando al massimo l’accesso alla rete web: oggi lo richiede il telelavoro come la didattica integrata a distanza, la cosiddetta DaD.

In altre parole internet è improvvisamente e prepotentemente diventato un’esigenza salvavita dettata dai bisogni di tutela della salute imposti dall’emergenza pandemica, pertanto il governo sta cercando di dare ai cittadini anche delle risposte economiche.

A chi è destinato il bonus internet e pc?

Partiamo dalla identificazione concreta di detto bonus internet e pc: si tratta fattivamente di un voucher, verrà erogato come misura una tantum e destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 20mila euro.

Dato lo scopo ultimo della misura, che come succitato è quello di facilitare e allargare l’ingresso alla rete internet, per ottenere il bonus è obbligatorio sottoscrivere un contratto di fornitura di rete internet con un operatore accreditato e per la durata minima di 12 mesi. Ciò equivale a dire che l’attivazione del servizio di connettività con un operatore accreditato è condizione indispensabile per l’ottenimento del bonus.

Come si usa il bonus internet e pc?

Il bonus internet e pc prevede il tetto massimo di 5oo euro e il vaucher che ne determina la disponibilità, nella somma commisurata all’Isee, può essere utilizzato in un duplice modo:

o totalmente come sconto sul canone internet oppure parzialmente come sconto e per il restante per la fornitura di pc o tablet.

Nello specifico, facendo riferimento al tetto massimo del bonus, la lettera della legge prevede che:

tra i 200 e i 400 euro possono essere destinati allo sconto sui servizi di connettività (sempre per una durata complessiva e contrattualmente fissata in un tempo non inferiore a 12 mesi);

tra 100 e 300 euro possono essere finalizzati allo sconto sulla fornitura di un computer o tablet .

Presentazione della richiesta: come si ottiene il Bonus internet e pc?

Se il vostro Isee è inferiore ai 20mila euro potete richiedere il bonus, per farlo mettetevi direttamente in contatto con l’operatore accreditato da voi scelto, potrete contattarlo online o presso i negozi sul territorio.

Gli operatori accreditati e le offerte disponibili sono pubblicate sui seguenti siti ai seguenti link:

www.infratelitalia.it

bandaultralarga.italia.it

Ricordate che per presentare con successo la vostra domanda di attivazione dell’abbonamento servono alcuni documenti, ve li indichiamo qui:

carta di identità e codice fiscale, se fate la domanda online scannerizzate i vostri documenti preventivamente e teneteli pronti all’invio online.

Attenzione: questo bonus internet e pc non rende possibile l’acquisto diretto del computer o del tablet per poi chiedere il rimborso tramite voucher.

In coda alle disposizioni relative al bonus internet e pc anche un riferimento a un ulteriore voucher per chi ha un Isee più alto, tra i 20 e i 50 mila euro: chi ha un Isee compreso nella forbice economica tra i 20 e i 50mila euro può richiedere un bonus di 200 euro utilizzabile solo ed esclusivamente per la connessione internet.

L’Isee sarà sempre soggetto ad autocertificazione in ogni domanda e per ogni importo relativo al bonus internet e pc.