Nell’immagine social, le mani dei genitori si stringono intorno a lei e in questo primo abbraccio promettono quella cura di cui Chiara e Fedez si stanno dimostrando capaci ogni giorno, come mamma, papà e famiglia.

La foto non lascia spazio a dubbi, Vittoria è nata il 23 Marzo 2021 ed è bellissima; come le ecografie già mostravano ha un visino tondo dai lineamenti leggeri.

La notizia della nascita è stata appena data via social, dove la prima foto della bambina è stata veicolata direttamente da mamma e papà in perfetto stile Ferragnez.

