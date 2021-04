Il gruppo sanguigno di Olesya Restova sta arrivando

Mentre Olesya compare sulla Tv Russa anche oggi, l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, fa sapere che ha ottenuto l’attesa collaborazione dalla Russia: il riscontro sul gruppo sanguigno di Olesya Restova sta arrivando e il legale parteciperà alla registrazione della trasmissione televisiva “laпусть говорят” (che in italiano si traduce come “Lasciali parlare“). La trasmissione sarà registrata oggi, dopo l’ottenimento della suddetta documentazione, ma andrà in onda domani.

