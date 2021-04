Belen Rodriguez incinta alle Maldive: il perchè del viaggio

La Pandemia ha certamente acuito le differenze sociali, soprattutto quelle economiche: le possibilità economiche di molti si sono ridotte ancora di più, in tanti sono in ginocchio per la perdita del lavoro o per le contrazioni da esso subite a seguito delle norme restrittive e cautelative. Tantissimi altri hanno risentito direttamente o indirettamente dell’instabilità economica crescente. Tutto questo rende l’opinione pubblica più sensibile e, se vogliamo, più vulnerabile. Perciò non c’è da stupirsi se le foto di Belen Rodriguez incinta alle Maldive scatenano anche qualche polemica.

Belen Rodriguez incinta alle Maldive: perchè è in viaggio?

Dinnanzi ai post che Belen libera dalle Maldive, dove si trova col compagno Antonino Spinalbese, qualche follower non può fare a meno di ricordare che lontano da questi spaccati di “vita da vip” c’è una vasta comunità di persone ancora schiacciate dalla pandemia.

Belen mostra il pancione, bellissimo e culla meravigliosa della vita di Luna Marie, ma c’è chi non sogna le Maldive quanto, piuttosto, desidererebbe un semplice ricongiungimento familiare che resta, in molte aree del nostro paese, limitato da zone rosse e divieti, dalla paura del contagio e dall’incertezza sul futuro.

C’è chi sostiene che la showgirl abbia anticipato le vacanze estive poiché, proprio in estate, partorirà la sua bambina e questo momento della gravidanza potrebbe essere il migliore, se non il solo, per una pausa rigeneratrice.

C’è chi, invece, sottolinea che quello di Belen è un viaggio di lavoro: la Rodriguez deve sembrare in relax per esigenze professionali e di copione? Sì, a dimostrarlo gli scatti dello shooting realizzato per la linea di costumi da bagno che Belen condivide con la sorella Cecilia .

Belen incinta alle Maldive, ma non è nuova a questo paradiso.

Non è la prima volta che Belen vive le Maldive in amore: lo fece con Corona, con Andrea Iannone e poi con Stefano De Martino nell’ottobre del 2019, quando la coppia sembrava essersi lasciata alle spalle la crisi coniugale.

La showgirl una volta è stata in questo paradiso anche da single. Questa volta, però, è tutto diverso: porta con sé nel pancione anche Luna Marie, la promessa di una nuova famiglia.