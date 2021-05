È rimasto in vita solo un bambino di 5 anni, il piccolo potrebbe essere figlio della coppia israeliana, al momento ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in prognosi riservata

Non tutte le vittime sono rimaste dentro la cabina, alcuni corpi sono stati sbalzati fuori dalla forza dell’impatto e dal rotolamento, i soccorritori li hanno recuperati anche per diversi metri di distanza gli uni dagli altri.

A fronte della lesione del traente avrebbe dovuto funzionare un sistema di sicurezza, ma non è andata così: la cabina ha cominciato ad arretrare e complice la pendenza ha assunto una velocità crescente fino ad impattare contro un pilone. Da quel punto è precipitata ulteriormente per 15-20 metri rotolando lungo il pendio, ne hanno fermato la corsa solo alcuni abeti.

