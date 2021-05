La presunta ragazza ecuadoriana non è Denise Pipitone, si chiama Maria Grazia, ha 29 anni ed è brasiliana, raggiunta dalla trasmissione “Chi l’Ha Visto” ha smentito la sua associazione alla bambina rapita da Mazara Del Vallo nel settembre 2004.

La ragazza ecuadoriana non è Denise Pipitone: “Sì, c’è una leggera somiglianza ma non sono io”

Recuperiamo le informazioni che in questi giorni si sono succedute e facciamo chiarezza:

Denise Pipitone scompare da Mazzara Del Vallo il 1° settembre 2004; dopo l’assoluzione di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, il processo improntato sul capo di imputazione di rapimento si chiude portando con sé la fine di un iter investigativo che non è riuscito a condurre né a Denise materialmente né alla verità. Denise e la sua ricerca continuano ad interessare solo grazie alla tenacia di mamma Piera Maggio che, spalleggiata da papà Piero e accompagnata dal suo legale, Giacomo Frazzitta, ha sempre cercato sua figlia viva.

Lo scorso Aprile la Tv Russa conosce e diffonde la storia di Olesya Rostova, una giovane ragazza orfana intenzionata a recuperare le sue radici biologiche. Qualcuno, in Italia, rivede Denise in Olesya e l’emozione si trasmette come un’onda, complice la somiglianza con Piera Maggio, la ragazza russa, pur non essendo affatto Denise, ha risvegliato l’attenzione di tutti sul caso.

L’ex PM Angioni, assegnata al caso Pipitone poco dopo la scomparsa della bambina, irrompe nel dibattito mediatico mettendo in luce punti dell’inchiesta ancora meritevoli di attenzione e il caso ritorna alla ribalta. E’ così, grazie al potere dell’opinione pubblica, alla spinta emozionale alla ricerca di verità e giustizia che, che, partendo dall’immagine di Olesya, i faldoni del caso Pipitone sono stati riaperti e si auspica una esplorazione nuova, sorretta anche dalle innovazioni tecnologiche.

E’ di circa 48 ore fa la notizia di una nuova segnalazione: una foto, recuperata attraverso dei profili social, evoca, ancora una volta, l’immagine di Denise, chi la segnala la attribuisce a una donna di 21 anni, ecuadoriana e di nome Denise.

La redazione di Chi l’Ha Visto rintraccia la giovane ed emerge la verità: la presunta ragazza ecuadoriana non è Denise Pipitone

Non si chiama Denise ma Maria Grazia,

Ha 29 anni e non 21,

E’ brasiliana, è nata in Brasile e da lì non si è mai mossa, quindi non è nemmeno ecuadoriana come si era detto.

Insomma non è Denise.