Tuta militare e capelli cortissimi, rasati ai lati e sulla nuca: è apparsa così la principessa Charlene di Monaco, ritratta dal fotografo Christian Sperka che l’ha immortalata abbracciata ad un rinoceronte ferito per la campagna in favore di questi animali che rischiano l’estinzione a causa dei bracconieri.

Alcuni giornali avevano definito il taglio della principessa come decisamente punk/rock ma, seppur abituati ai suoi look non propriamente principeschi, la sua è stata stavolta una scelta obbligata, dovuta alle due operazioni chirurgiche alle quali si è dovuta sottoporre in questi ultimi mesi.





Principessa Charlene di Monaco operata in Sudafrica.

La principessa Charlene di Monaco, ex nuotatrice e modella originaria del Sudafrica, ha acquisito il titolo di principessa consorte del Principato di Monaco e quello di Sua Altezza Serenissima il primo luglio 2011, giorno in cui ha sposato, con rito civile celebrato nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia, il principe Alberto II di Monaco.

La coppia reale monegasca ha poi confermato la propria unione il giorno successivo, ossia il 2 Luglio, con il rito religioso celebrato nella Corte d’Onore del Palazzo dei Principi.

Fra pochi giorni ricorrerà il loro decimo anniversario di nozze, traguardo che la principessa Charleme di Monaco non potrà festeggiare insieme al marito; l’ex atleta infatti è ancora in Sud Africa dopo esser stata sottoposta ad una seconda operazione alla testa .

A renderlo noto un comunicato ufficiale di palazzo inviato al magazine People:

“La principessa, 43 anni, è stata operata questa settimana “per affrontare le complicazioni di una precedente operazione”. (A metà maggio, la Principessa ha subito un intervento chirurgico per una grave infezione otorinolaringoiatrica contratta durante una visita di ritorno nella nazione in cui è cresciuta.)”

Ciò spiega l’allontanamento della principessa Charlene di Monaco dal suo amato compagno, giunta a Maggio in Sud Africa per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione contro il bracconaggio, ritrovatasi poi a non poter fare ritorno a Monaco per problemi di salute.

L’attuale separazione dei reali monegaschi dunque non è certo dovuta ad un imminente rottura, come avevano supposto i mal pensanti. L’ex nuotatrice si è dovuta momentaneamente “privare” della vicinanza del marito e dei loro figli, i gemelli Gabriella e Jacques di Monaco, nati il 10 Dicembre 2014, per affrontare un impegnativo percorso medico, una vicinanza la cui mancanza diventa sempre più forte.

“Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di matrimonio a luglio, il che è difficile e mi rattrista – ha dichiarato in una nota – Tuttavia, Alberto ed io non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato estremamente difficile. È stato il supporto più incredibile per me”.

Secondo quanto riportato sul magazine People, la principessa Charlene di Monaco resterà nella terra natia per un tempo non ancora definito, la stessa dovrà infatti sottoporsi ad ulteriori procedure mediche che al momento le impediscono di viaggiare.

“Le mie conversazioni quotidiane con Alberto e i miei figli mi aiutano a tenere alto il morale, ma mi manca molto la loro presenza. Sono stato fortunato a ricevere la loro visita in Sudafrica, ed è stato davvero meraviglioso vederli”.

E proprio pensando al suo imminente anniversario di nozze, la principessa Charlene di Monaco ha condiviso sul suo profilo instagram lo scorso 24 Giugno un video che racconta alcuni dei momenti più belli della sua fiabesca storia d’amore.