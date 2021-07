Luna Marì: Belen Rodriguez, le prime foto della figlia

Vita da mamma ne ha parlato in un articolo dedicato al tema e pubblicato sulla rubrica di VitadaMamma sul DeAbyDay – in questo scritto , in modo particolare ci soffermiamo sulla responsabilità che i genitori vip hanno nella gestione anche delle immagini dei loro bambini. Noi spesso giudichiamo l’esposizione pubblica delle foto dei vip e dei loro bimbi, ma dietro ci sono scelte dettate dal lavoro, dalla pressione del pubblico e dagli stessi usi e costumi della nostra società.

Luna Marì come tutti i figli dei vip è un personaggio noto e famoso già prima della nascita, in qualche modo l’attenzione su di Lei era già altissima: si tratta della fama inconsapevole dei figli di mamme e papà famosi.

A poche ore dalla nascita le foto della bimba non lasciano spazio a dubbi: è bellissima e il suo profilo sembra già quello della mamma in piccolo, gli occhi da cucciola serrati; i pugnetti chiusi e l’incarnato roseo.

