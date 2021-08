Dopo un anno scolastico altalenante fatto di didattica a distanza (DAD), didattica digitale integrata (DDI), alternanza di aperture e chiusure, quarantene, contagi, ecc., genitori e studenti attendono con non poca apprensione di conoscere il calendario scolastico 2021/2022 e l’organizzazione delle scuole in ambito della pandemia non ancora conclusa.

Così, insieme alle misure di prevenzione e ai protocolli di sicurezza che verranno adottati nelle scuole delle varie regioni, si va pian piano delineando il nuovo calendario scolastico 2021/2022.

Calendario scolastico 2021/2022: inizio, festività e ponti.

Prima di riportare il calendario scolastico 2021/2022, facendo riferimento ad ogni singola Regione, è bene ricordare i “canonici” giorni di festa, meglio conosciuti come “giorni di festa nazionale”, ovvero quei giorni in cui si prevede la chiusura delle scuole, indipendentemente dalla loro località. Parliamo di:

Ognissanti: 1° novembre;

Immacolata Concezione: 8 dicembre;

Natale e Santo Stefano: 25 e 26 dicembre;

Capodanno: 1° gennaio;

Epifania: 6 gennaio;

Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo: rispettivamente 17 e 18 aprile 2022;

Anniversario della Liberazione: 25 aprile;

Festa dei lavoratori: 1° maggio;

Festa nazionale della Repubblica: 2 giugno;

Festa del Santo Patrono (unica data che varia in base alla collocazione della scuola).

Tutti coloro che consultano il seguente calendario scolastico 2021/2022 devono inoltre tener sempre presente che:

Il calendario scolastico 2021/2022 comprende le date di apertura delle scuole d’infanzia e quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione (elementari, medie e superiori);

La scuola dell’infanzia può decidere in maniera autonoma di anticipare l’inizio dell’anno scolastico o di posticiparne la chiusura;

I vari istituti scolastici hanno la facoltà di poter decidere in modo autonomo di aumentare o diminuire i giorni di vacanza, tuttavia dovranno essere sempre rispettati i giorni minimi (pari a 200) di attività didattica.

Data la possibilità di prendere decisioni autonome da parte degli istituti scolastici, si consiglia sempre di chiedere maggiori informazioni alla segreteria della scuola frequentata dai propri figli.

Calendario scolastico Italia Settentrionale.

Calendario scolastico 2021/2022 Emilia Romagna:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 Novembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 4 giugno 2022.

Calendario scolastico 2021/2022 Friuli-Venezia Giulia:

Inizio della scuola: 16 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 11 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Liguria:

Inizio della scuola: 15 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Ponte della Festa della Repubblica: dal 2 al 5 giugno 2022;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Lombardia:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021 (la scuola dell’infanzia inizierà il 6 settembre 2021);

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 28 Febbraio al 1° Marzo 2022 (rito romano) e dal 4 al 5 marzo 2022 (rito ambrosiano);

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Piemonte:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 26 febbraio al 1° marzo 2022;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Nota per il lettore: sul sito della Regione Piemonte si menziona la “clausola di flessibilità” facente riferimento ai giorni di vacanza per i festeggiamenti del Carnevale. Nel caso vi sia un aumento di contagi e conseguente chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale verranno soppresse, del tutto o in parte. Tale decisione dovrà essere decisa entro il 10 gennaio 2022.

Calendario scolastico 2021/2022 Provincia di Bolzano:

Inizio della scuola: 6 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 26 febbraio al 6 marzo 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 11 giugno 2022 per le scuole secondarie di II grado e professionali, 16 giugno 2022 per le scuole primarie e secondarie di I grado.

Calendario scolastico 2021/2022 Provincia di Trento:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021 (la scuola dell’infanzia inizierà il 6 settembre 2021);

Ponte dei Morti: 1 e 2 Novembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 28 febbraio al 1° marzo 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Valle d’Aosta:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Fiera di Sant’Orso: 31 gennaio 2022;

Vacanze d’inverno: dal 28 febbraio al 1° marzo 2022;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Veneto:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico Italia Centrale.

Calendario scolastico 2021/2022 Lazio:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Marche:

Inizio della scuola: 15 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 4 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Toscana:

Inizio della scuola: 15 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Umbria:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico Italia Meridionale.

Calendario scolastico 2021/2022 Abruzzo:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: 1° Marzo 2022;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Basilicata:

Inizio della scuola: 13 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Calabria (in aggiornamento):

Inizio della scuola: 20 settembre 2021;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Campania:

Inizio della scuola: 15 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: dal 28 Febbraio al 1° Marzo 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Molise:

Inizio della scuola: 15 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Carnevale: 2 Marzo 2022;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Puglia:

Inizio della scuola: 20 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Sardegna:

Inizio della scuola: 14 settembre 2021;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2021;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi;

Festività Pasquali: dal 14 al 19 aprile 2022 compresi;

Giornata del Popolo Sardo: 28 aprile 2022 Sa Die de sa Sardigna;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2022 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2022).

Calendario scolastico 2021/2022 Sicilia: