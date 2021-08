E per paura che tu fugga via

Questa commistione di elementi cristallini per trasparenza, verità e delicatezza fa della poesia sulla mamma di Rabindranath Tagore uno dei più pregiati ritratti a parole delicate della maternità. Senza contare che diventa una poesia per tutte le mamme, uno specchio d’acqua trasparente a cui dissetarsi quando le fatiche del vivere quotidiano ci seccano la bocca e asciugano il cuore.

il bambino ; il piant o; la ricerca dell’amore materno che si fa sostanza nel pensiero prima ancora che nel figlio; la maturazione di quel sentimento che sarà il motore alla procreazione, ovvero il senso materno. E infine, come massima somma di tutto, in miracolo della nascita .

La mamma viene facilmente data per scontata: i suoi sacrifici , gli sforzi che compie nel quotidiano, il tempo che concede ai figli e alla famiglia, quel molto di sé a cui rinuncia sembrano dovuti, vengono erroneamente considerati come parte di un ruolo che la storia e la cultura hanno cristallizzato sulle donne. Essere mamme è una scelta quotidiana – anche se non lo è sempre i partenza -, ma soprattutto è una condizione che va riconfermata con fermezza, resilienza e decisione quando gli tsunami della vita ci travolgono.

