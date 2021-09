In molti la ricordano per la sua semplicità, per la sua bellezza acqua e sapone e per i modi affabili e garbati con i quali è divenuta a tutti gli effetti protagonista indiscussa di alcuni degli spot pubblicitari più indimenticabili degli anni ’90. Stiamo parlando di Kaori, la ragazza giapponese protagonista della pubblicità della Philadelphia.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’attrice che la interpretava, ossia Kelly Hu, non è affatto scomparsa dagli schermi televisivi, al contrario ha conquistato anche quelli cinematografici. Ecco cosa fa oggi e com’è diventata!





Kelly Hu: che fine ha fatto Kaori dello spot Philadelphia



Tutti gli italiani che hanno vissuto la loro infanzia e la loro adolescenza negli anni ’90 conoscono Kelly Hu come Kaori della pubblicità della Philadelphia, una serie di spot durata quasi un decennio di cui l’attrice è stata protagonista agli inizia della sua carriera, prima ancora di diventare una star del cinema statunitense.



Il primissimo spot che vede protagonista Kaori, una giovane ragazza giapponese giunta in Italia per studiare, risale al 1991. La pubblicità mostra la giovane che viene accolta con gioia e curiosità dalla famiglia ospitante che le pone alcune domande alle quali puntualmente risponde con “poco poco”.

Sono state proprio queste due semplici parole a rendere “popolare” la pubblicità e la stessa Kaori, al punto da realizzare, come detto in precedenza, una serie di spot che si è protratta fino alla fine degli anni ’90.







Ma che fine ha fatto la dolce Kaori?



Kelly Hu è un’attrice americana ed ex modella nata il 13 Febbraio 1968 a Honolulu (Hawaii). La sua è sempre stata una bellezza molto particolare, ha difatti anche discendenze cinesi, inglesi, filippine e hawaiane.

Ha iniziato la sua carriera come modella, prendendo parte a diversi concorsi di bellezza. Nel 1985 fu la prima statunitense con origini asiatiche a conquistare il titolo di Miss Teen USA mentre nel 1993 vinse il titolo di Miss Hawaii USA.



Inizialmente Kelly Hu riscosse molto successo in Giappone ed in Italia, paese quest’ultimo che, in un certo qual modo, la “lanciò” come attrice grazie alla serie di spot della Philadelphia.

Trasferitasi poi a Los Angeles nel 1987, Kelly Hu prese parte a diverse serie televisive, ruoli che le hanno fatto guadagnare pian piano il titolo di attrice. Tra i più importanti ricordiamo:



Genitori in blue jeans : è apparsa in 3 episodi trasmessi nel 1987 e nel 1988;

: è apparsa in 3 episodi trasmessi nel 1987 e nel 1988; Melrose Place nel 1994;

nel 1994; Più forte ragazzi : ha interpretato il ruolo di Grace “Pei Pei” Chen nei 44 episodi trasmessi dal 1998 al 2000;

: ha interpretato il ruolo di Grace “Pei Pei” Chen nei 44 episodi trasmessi dal 1998 al 2000; CSI: NY , è apparsa in 4 episodi trasmessi (2005 e 2006);

, è apparsa in 4 episodi trasmessi (2005 e 2006); The Vampire Diaries : ha interpretato il ruolo di Pearl in 8 episodi (dal 2010 al 2011);

: ha interpretato il ruolo di Pearl in 8 episodi (dal 2010 al 2011); Arrow: ha interpretato il ruolo della criminale China Na Wei in 13 episodi (dal 2012 al 2019).



Ha inoltre preso parte a diversi lavori cinematografici tra cui la pellicola del 2002 "Il Re Scorpione" (interpretava Cassandra) e quella del 2003 "X-Men 2" in cui interpretava Yuriko Oyama/Lady Deathstrike, l'antagonista di Wolverine.







Oltre a quello di attrice, Kelly Hu è oggi impegnata anche nel ruolo di imprenditrice. Nella didascalia del suo profilo instagram è possibile leggere che, nel corso della pandemia di Covid-19, ha ideato e lanciato una linea di t-shirt, chiamata 33 EDGE, al fine di promuovere l’uguaglianza e l’unità.

Sul sito del marchio si legge: