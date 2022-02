Il bambino caduto nel pozzo, come sta Rayan

Rayan Agoram, il bambino caduto nel pozzo sul terreno agricolo di Igrán, in Marocco, è ancora vivo? Il piccolo è precipitato nel pozzo mercoledì, i soccorsi hanno lavorato senza sosta, ma se sia vivo o meno è quello che tutti si stanno chiedendo adesso, proprio mentre la distanza tra il piccolo e le squadre di salvataggio si misura quasi in centimetri.

I soccorritori sono a 1,8 metri dal bambino, a separarli la terra instabile. Lo scavo procede in orizzontale per collegare la perforazione, verticale e parallela al pozzo, al punto esatto dove Rayan si è bloccato. Le operazioni procedono con cautela perché, ad ogni centimetro, persiste il pericolo che il terreno frani.

Perché è stato praticato uno scavo in profondità e parallelo al pozzo?

I soccorsi hanno tentato la via della discesa direttamente nel pozzo, ma alla profondità di 25-28 metri una strettoia rende Rayan irraggiungibile, vi è una strozzatura del terreno in cui il corpo di un uomo adulto non può penetrare. Un soccorritore, Imad Fahmi, ha provato a calarsi in verticale nel pozzo, è arrivato a sei metri dal bambino, ma non ha potuto scendere ulteriormente.

La natura del terreno ha rappresentato uno dei maggiori problemi di questo salvataggio: la miscela di terreni rocciosi e sabbiosi ha impedito ai soccorritori di lavorare direttamente sul pozzo, ovvero di allargarlo al fine di calarsi verticalmente dallo stesso punto di accesso del bambino. Il foro esiguo del pozzo e il terreno friabile hanno, così, reso impossibile raggiungere Rayan velocemente.

Another operation diagram (by 2m) we are still praying for you rayan hang in on there little angel #SaveRayan #أنقذوا_ريان pic.twitter.com/12ynh2zAJq — 👸🏾 (@merh188) February 5, 2022

L’ampiezza del foro è complessivamente piccola, si consideri che dopo aver eventualmente raggiunto il bambino, questo andrebbe anche riportato alla luce e il diametro necessario per una risalita in due non è garantito da questo pozzo, per come si presenta ora. Si stima che il bambino caduto nel pozzo giaccia in un’area non superiore ai 25 cmdi diametro.

“Il problema di questo salvataggio è che il diametro del foro è molto, molto piccolo, circa 25 cm” , ha affermato uno dei responsabili delle operazioni di soccorso.

Il bambino caduto nel pozzo è bloccato a 32 metri di profondità da quattro giorni, come sta?

Un responsabile delle operazioni di soccorso ammette ciò che nessuno vorrebbe sentire: non si può affermare con certezza come sta Rayan adesso. Mercoledì una telecamera ha raggiunto il punto esatto in cui il suo corpo si è bloccato e il bambino era vivo.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان #SaveRayan pic.twitter.com/VAvqt6RbEg — Khadar Ibrahim (@khadar_ibrahin) February 5, 2022

È vero che Rayan è stato raggiunto da ossigeno, acqua e zucchero; è falso che siano stati calati alimenti differenti, mentre è incerto che il bimbo sia stato in grado di reidratassi o utilizzare la mascherina per l’ossigeno, pur necessaria in uno spazio così ridotto.

Le immagini del bambino, come catturate dalla telecamera, lo ha mostrato sdraiato su un fianco, sicuramente sofferente, dal video sembra che il piccolo abbia riportato abrasioni, apparentemente lievi, alla testa. È vero anche che c’è una equipe medica pronta ad avere cura del bambino, sul posto si è insediato un presidio medico con un elicottero.