Brittany e Briana Deane sono due gemelle omozigote divenute celebri grazie alla loro partecipazione al programma “Extreme Sisters”, uno show televisivo americano trasmesso sul canale TLC incentrato sui legami familiari molto particolari ed eccessivi, fratelli e sorelle uniti da un rapporto non convenzionale, ai limiti dell’estremo.

Oggi come allora le due donne condividono praticamente tutto, vivendo in perfetta simbiosi insieme ai mariti, anche loro gemelli omozigoti, e ai loro figli, Jett e Jax, due cugini ma anche due fratelli genetici e gemelli quaternari .





Brittany e Briana Deane: la storia delle gemelle Extreme Sisters.

Gemelle inseparabili sin dal giorno della loro nascita (28 Febbraio 1986), Brittany e Briana Deane hanno condiviso, e condividono ancora oggi, ogni singolo momento della loro vita, in particolar modo gli eventi più importanti e significativi come i compleanni e i traguardi scolastici (ad esempio la laurea) finanche il primo incontro con i rispettivi fidanzati, la proposta di matrimonio e le nozze con i gemelli Josh e Jeremy Salyers.

Le due coppie si sono incontrate e conosciute per la prima volta nel 2017 durante un festival dedicato proprio ai gemelli, ne è seguita una frequentazione di circa 6 mesi e la proposta di matrimonio congiunta presso il “Twin Lakes State Park”. Il doppio matrimonio è stato celebrato il 5 Agosto del 2018 a Twinsburg nell’Ohio, durante il “Twins Days Festival 2018” il più grande raduno annuale di gemelli al mondo, lo stesso evento in cui si erano conosciuti.

Il rapporto a due di Brittany e Briana Deane è così divenuto quadruplo, le due coppie di gemelli e novelli sposi infatti sono andati a vivere insieme nella stessa casa, in Virginia, condividendo, ancora una volta, i momenti più importanti e significativi, tra cui l’arrivo dei loro rispettivi primogeniti.

Brittany e Briana Deane: la nascita dei fratelli genetici Jett e Jax Salyers.

“Indovina un po’!!?? Entrambe le coppie sono incinte! Siamo entusiasti e grati di vivere gravidanze sovrapposte e di condividere questa notizia con tutti voi! I nostri figli non saranno solo cugini , ma fratelli genetici e multipli quaternari! Non vediamo l’ora di incontrarli e che si incontrino!”.

Il 13 Agosto del 2020 le gemelle Deane e i gemelli Salyers hanno annunciato con queste parole le rispettive gravidanze, gestazioni quasi simultanee – i piccoli sono nati a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro – che hanno permesso loro di condividere quest’ulteriore importante esperienza di vita.

Jett Salyers, figlio di Brittany e Josh, è nato il 21 Gennaio del 2021, ad annunciarlo il neo papà felice di presentare il piccolo al mondo e ai loro numerosissimi followers di instagram.

Il 21 Aprile 2021 la famiglia ha accolto Jax Salyers, primogenito di Briana e Jeremy, anche lui presentato ufficialmente attraverso i social.

A rendere ancor più uniche ed eccezionali queste due nascite è il particolare legame tra i figli di Brittany e Briana Deane e Josh e Jeremy Salyers, definiti dai loro stessi genitori “Cugini, fratelli e gemelli quaternari”.

Brittany e Briana Deane: Jett e Jax, cugini, fratelli e gemelli quaternari.

Per meglio comprendere il legame di parentela tra i figli degli “Salyers twins” è necessario spiegare la differenza tra gemelli omozigoti ed eterozigoti.

I gemelli eterozigoti, anche detti biovulari o dizigoti, non condividono lo stesso patrimonio genetico in quanto non nascono dallo stesso zigote (cellula uovo fecondata) bensì da due differenti ovuli fecondati da due diversi spermatozoi. Nel corso della gravidanza i gemelli eterozigoti condivideranno lo stesso utero materno ma non la placenta ed il sacco amniotico , inoltre, non avendo lo stesso DNA, la loro sarà una somiglianza fraterna (non saranno identici) e possono essere sia dello stesso sesso che non.

I gemelli omozigoti, detti anche monovulari, nascono da un unico zigote (un ovulo fecondato da uno spermatozoo) e, a differenza dei dizigoti, possono sia condividere la stessa placenta (in questo caso vengono definiti gemelli monovulari monocoriali) che crescere in due distinte placente (gemelli monovulari bicoriali). Le gravidanze gemellari monovulari sono alquanto rare, i bambini condividono il medesimo DNA e proprio per questo sono identici nell’aspetto e nel genere.