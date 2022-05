Bonus 200 euro, come funziona e a chi spetta 

Il bonus 200 euro introdotto dal decreto aiuti interessa i lavoratori dipendenti e autonomi, i pensionati, colf e badanti e lavoratori stagionali con un reddito lordo sino a 35mila euro. Può beneficiarne anche chi prende il reddito di cittadinanza e i disoccupati, questi ultimi otterranno l’attribuzione del beneficio sull’indennità di disoccupazione. E, con una condizione reddituale ancora da stabilire, è stato esteso anche alle Partite lva.

Per alcuni lavoratori questo contributo una-tantum, pensato per sopperire all’inflazione e al caro vita, sarà automatico, ovvero la somma sarà corrisposta in busta paga e senza necessità di richiedere il bonus; per altri (come per le PI, per esempio) sarà invece necessario esperire richiesta.

Bonus 200 euro, com’è stato finanziato

L’investimento che lo Stato sta per affrontare avrà un costo pari a 6,5 miliardi, questa somma è stata ricavata dagli extraprofitti delle società energetiche e sta per trasformarsi in beneficio per 32,5 milioni di italiani.

Bonus 200 euro, è una misura cosiddetta una tantum, che vuol dire?

Si dice una-tantum quel contributo occasionale, ovvero elargito per una volta soltanto, che il Governo mette a punto per rispondere a una esigenza diffusa del Paese, in questo caso i rincari.

Pertanto il primo dato da tenere in considerazione è che il bonus 200 euro si ottiene una volta solamente.

Bonus 200 euro, a chi spetta il contributo e quando sarà versato

Già a luglio, per primi i lavoratori dipendenti e i pensionati riscuoteranno i 200 euro.

La condizione indispensabile affinché lavoratori dipendenti e pensionati possano accedere al Bonus 200 euro è il reddito massimo fino a 35 mila euro lordi l’anno (circa 1800 euro netti al mese). Queste categorie di beneficiari troveranno il Bonus 200 euro accreditato direttamente nella busta paga o nel cedolino.

Alla stessa stregua l’accreditamento automatico interesserà chi riceve il reddito di cittadinanza e chi percepisce la disoccupazione. Tutte le altre categorie (colf, badanti, lavoratori stagionali e Partite Iva, invece, dovranno fare richiesta).

A chi fare la domanda

Si attendono specifiche, ma la richiesta sarà probabilmente inoltrata all’Inps.

Bonus 200 euro lavoratori autonomi e PI

Per i lavoratori autonomi e le Partite Iva la soglia reddituale è ancora oggetto di discussione, si sa che non sarà quella dei 35mila euro lordi di reddito annuo, ne verrà determinata certamente una più bassa che non ancora è stata definita. Causa abbassamento della suddetta soglia, si stima che il Bonus 200 euro interesserà circa 400 mila Partite Iva.

Cosa succede se in famiglia lavorano in due?

L’ottenimento del Bonus da parte di un membro della famiglia non esclude la fruibilità da parte dell’altro, sempre ove ne sussistano i requisiti. Infatti, se in famiglia lavorano entrambi i genitori e ciascuno di loro ha tutti i requisiti validi all’ottenimento del bonus allora nulla osta a che in casa entrino 400 euro, 200 per ciascun lavoratore.