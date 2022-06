Anche quest’anno è stato confermato il Bonus centri estivi 2022, in sostanza lo stesso bonus campi estivi previsto lo scorso anno dal decreto-legge del 13 marzo 2021, n. 30.

Bonus centri estivi 2022: cos’è e come funziona

Il bonus campi estivi rappresenta un beneficio economico a sostegno di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni; la misura economica del bonus centri estivi 2022 arriva sino a 100 euro a settimana. Si tratta di un bonus regionale, perciò la sua erogazione non dipende dall’INPS ma da Regione e Comune, a seconda di come gli organi regionali e comunali si sono attivati.

L’agevolazione dev’essere destinata all’iscrizione di bambini e ragazzi a centri e campi estivi e al pagamento delle rette. L’importo del beneficio, come già precisato nel primo paragrafo di questo scritto, può toccare i 100 euro a settimana ed è destinato ai ragazzi fino a 14 anni d’età.

Bambini e ragazzi diversamente abili

Detto importo può essere superiore ai circa 100€ alla settimana, infatti il tetto economico si innalza se il beneficio è destinato a bambini o ragazzi diversamente abili. Rispetto ai questi ulrtimi si innalza anche il tetto dell’età che arriva, appunto, a 17anni.

Siccome si tratta di un bonus regionale e comunale, i requisiti per il computo economico del beneficio variano di regione in regione o di comune in comune e vengono fissati dai singoli bandi locali a seconda degli stanziamenti.

In quali regioni italiane si può presentare la richiesta

Ad attivarsi in Italia, al momento, solo l’Emilia Romagna. L’auspico è che anche altre regioni o singoli comuni italiani riescano a stanziare un budget in favore delle famiglie a basso reddito, ciò per garantire ai bambini un luogo sicuro in cui passare almeno parte delle vacanze scolastiche.

Bonus centri estivi 2022 per i figli di avvocati e praticanti

In relazione al pagamento delle rette di centri e campi estivi, è previsto dalla Cassa Forense un contributo per gli avvocati e i praticanti.

Emilia Romagna: richiesta, condizioni e informazioni

L’Emilia Romagna ha stanziato 6 milioni di euro per finanziare il il bonus centri estivi 2022 stabilendo, altresì, che a poterlo richiedere sono i genitori o esercenti patria potestà di bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni. Questo tetto d’età si estende fino ai 17 anni se i bambini sono affetti da disabilità accertata.

Sulla base dello stanziamento regionale, l’Emilia Romagna ha previsto un beneficio pari a 112,00€ alla settimana sino a un tetto massimo pari a 336,00€ per figlio.

Requisiti da soddisfare per ottenere il bonus centri estivi 2022 della Regione Emilia Romagna:

residenza presso uno dei Comuni della Regione;

presso uno dei Comuni della Regione; ISEE in corso di validità non superiore a 28.000 euro ;

in corso di validità non superiore a ; il genitore richiedente deve essere parte di una famiglia mono o bi-genitoriale che faccia affidamento su un’unica fonte di reddito. Allo stesso modo possono richiederlo genitori disoccupati, in cerca di lavoro o in cassa integrazione.

Avvocati e praticanti: richiesta, condizioni e informazioni

A prevedere un’agevolazione economica per campi e centri estivi è anche la Cassa Forense, in questo caso il bonus è avallato da una cassa professionale e pertanto avvantaggia tutti gli iscritti, quindi tutti gli avvocati e i praticanti.

A differenza del bonus regionale, questo beneficio consente alle famiglie di avvocati e praticanti di ottenere un rimborso in denaro che può raggiungere il 50% delle spese sostenute per l’iscrizione e l’assoluzione delle rette di campi e centri estivi. Il bonus della Cassa Forense interessa figli di avvocati e praticanti di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Possono richiederlo avvocati e praticanti:

iscritti alla Cassa ;

; dichiaranti un reddito complessivo inferiore a 65.000 euro e che non abbiamo ottenuto altri contributi o rimborsi per tali spese.



Bonus centri estivi 2022: come fare la domanda

Le domande legate alle erogazioni regionali del bonus, com’è per la domanda per la regione Emilia Romagna, devono essere presentate presso il Comune di residenza.

Avvocati e praticanti, invece, possono presentare la domanda alla fine dell’estate, tra il 1° ottobre e il 31 ottobre 2022 corredandola delle prove documentali di tutte le spese sostenute per centri e campi estivi di bambini e ragazzi aventi diritto (ovvero in costanza dei presupposti requisiti di cui sopra).