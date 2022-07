Calendario scolastico 2022 2023: quando inizia la scuola

Quando iniziano le lezioni? Quando suonerà la prima campanella, quella che inaugurerà il nuovo anno scolastico? Ogni singola Regione e provincia autonoma ha già delineato il nuovo calendario scolastico 2022 2023. In quest’ultimo sono riportate le giornate di apertura e chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché le festività e i ponti che si susseguono nel corso dell’anno. Come di consueto, Vita da mamma vi riporta l’intero elenco diviso regione per regione.

Calendario scolastico 2022 2023: giorni di festa nazionale

Iniziamo con le cosiddette “feste canoniche”, ossia i giorni di festa nazionale (quelli segnati in rosso sul calendario), in cui si prevede la chiusura obbligatoria delle scuole. Ecco quali sono:

1° novembre: Ognissanti;

8 Dicembre: Immacolata Concezione;

25 e 26 Dicembre: Natale e Santo Stefano;

Primo Gennaio: Capodanno;

6 Gennaio: Epifania;

9 e 10 Aprile 2023: rispettivamente domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo;

25 Aprile: anniversario della liberazione d’Italia;

1° Maggio: Festa dei lavoratori;

2 Giugno: Festa della Repubblica Italiana;

Festa del Santo Patrono: questa è l’unica data variabile in quanto ogni città celebra il proprio Santo Protettore.

Calendario scolastico 2022 2023: autonomia scolastica

Prima ancora di parlare di date è necessario chiarire che quello riportato qui di seguito è il calendario scolastico 2022 2023 approvato dalle Regioni, ciò non toglie che possa subire delle piccole variazioni adottate dalle varie istituzioni scolastiche. Tutto questo è frutto dell’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa di cui godono i singoli istituti scolastici. Questi ultimi infatti possono decidere di aumentare o diminuire i giorni festivi entro i limiti imposti nel Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (capo V “Calendario Scolastico”, art. 74).

“Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni” si legge nel terzo punto del suddetto D.L. che, per l’appunto, impone un minimo di 200 giorni di attività didattica nell’arco dell’intero anno scolastico che inizia il 1° Settembre e si conclude il 31 Agosto.

Per i motivi qui sopra citati, si consiglia di seguire le indicazioni fornite dai vari plessi scolastici o chiedere maggiori informazioni alla segreteria della scuola interessata.

Mamma accompagna la figlia a prendere lo scuolabus – Foto diritto d’autore: iidniel© 123RF.com – ID Immagine: 133881349 con licenza d’uso.

Calendario scolastico 2022 2023 Italia Settentrionale

Quando inizia la scuola 2022 in Emilia Romagna:

Inizio della scuola: 15 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Friuli-Venezia Giulia:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022;

Ponte dei Morti: dal 31 ottobre al 1° novembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: dal 20 al 22 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Liguria:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 31 ottobre e 1° novembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Lombardia:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 31 ottobre e 1° novembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 24 e 25 febbraio 2023 (rito ambrosiano);

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2023.

Quando inizia la scuola 2022 in Piemonte:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 all’11 dicembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Nota per il lettore: sul sito della Regione Piemonte si menziona la “clausola di flessibilità” facente riferimento ai giorni di vacanza per i festeggiamenti del Carnevale. Nel caso vi sia un aumento di contagi di Covid-19 e conseguente chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di carnevale verranno soppresse, del tutto o in parte. Tale decisione dovrà essere decisa entro il 10 gennaio 2023.

Quando inizia la scuola 2022 nella Provincia di Bolzano:

Inizio della scuola: 5 settembre 2022;

Vacanze di Ognissanti: dal 31 ottobre al 4 novembre 2022;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 all’11 dicembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Vacanze invernali: dal 20 al 26 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Pentecoste: dal 27 al 29 maggio 2023;

Termine delle lezioni: 16 giugno 2023.

Quando inizia la scuola 2022 nella Provincia di Trento:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022 (la scuola d’infanzia inizia il 5 settembre 2022);

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre al 1° novembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Valle d’Aosta:

Inizio della scuola: 19 settembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2023;

Vacanze d’inverno: dal 20 al 22 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 al 10 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 15 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Veneto:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022;

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre al 1° novembre 2022;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 al 10 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Ponte festa nazionale della Repubblica: 2 e 3 giugno 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Scuola elementare: bambini seduti in classe ascoltano la maestra – – Foto diritto d’autore: dolgachov© 123RF.com – ID Immagine: 50369631 con licenza d’uso.

Calendario scolastico 2022 2023 Italia Centrale

Quando inizia la scuola 2022 nel Lazio:

Inizio della scuola: 15 settembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 nelle Marche:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Toscana:

Inizio della scuola: 15 settembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Umbria:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre al 1° novembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Ponte festa nazionale della Repubblica: 2 e 3 giugno 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Calendario scolastico 2022 2023 Italia Meridionale

Quando inizia la scuola 2022 in Abruzzo:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022;

Ponte di Tutti i Santi: 31 ottobre e 1° novembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 oppure 9 giugno 2023 per le scuole che adottano la settimana corta (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Basilicata:

Inizio della scuola: 12 settembre 2022;

Ponte dei Morti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2022;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Ponte festa nazionale della Repubblica: 2 e 3 giugno 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Calabria:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre al 1° novembre 2022;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Ponte festa nazionale della Repubblica: 2 e 3 giugno 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Campania:

Inizio della scuola: 13 settembre 2022;

Ponte dei Morti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Molise:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2022;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Mercoledì delle Ceneri: 22 febbraio 2023;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Ponte festa nazionale della Repubblica: 2 e 3 giugno 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Puglia:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte di ognissanti: dal 31 ottobre al 1° novembre 2022;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 compresi;

Festività Pasquali: dal 6 all’11 aprile 2023 compresi;

Ponte della Liberazione: 24 e 25 aprile 2023;

Ponte festa nazionale della Repubblica: 2 e 3 giugno 2023;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Sardegna:

Inizio della scuola: 14 settembre 2022;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2022;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 21 Marzo 2023 (Martedì Grasso);

Festività Pasquali: dal 6 al 11 aprile 2023 compresi;

Giornata del Popolo Sardo: 28 aprile 2023 Sa Die de sa Sardigna;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2023).

Quando inizia la scuola 2022 in Sicilia: