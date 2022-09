Aurora Ramazzotti incinta: si attende conferma o smentita

Classe 1996, Aurora Ramazzotti, 25 anni, potrebbe essere incinta. Il 3 Agosto faceva già notizia una insolita paparazzata in Sardegna: Michelle Hunziker e la figlia Aurora sarebbero state avvistate in una farmacia mentre acquistavano un test di gravidanza.

Aurora Ramazzotti incinta: il test il primo indizio?

Tante donne oggi si riprendono persino mentre attendono l’esito del test per poi postarlo in rete, quella che qualcuno potrebbe classificare come emozione condivisa per altri è frenesia di popolarità e perdita di privacy. In questo caso la privacy è “compromessa “da una popolarità pregressa radicata nei cognomi dei genitori e nella loro storia d’amore, quindi, mentre tutti si chiedevano a chi servisse il test di gravidanza, se alla mamma o alla figlia, chi sa che entrambe non avrebbero voluto più privacy.

A quanto pare, domani il settimanale Chi annuncerà che quel test era destinato ad Aurora e sarebbe stato, appunto, positivo: Michelle Hunziker, anni 45, e Eros Ramazzotti, 58 anni, stanno per diventare nonni e sarebbero felicissimi della lieta notizia.

Aurora Ramazzotti incinta del primo figlio: è vero oppure no?

Nessuna conferma ufficiale accompagna l’indiscrezione, tutte le testate più influenti, però, cavalcano l’onda della notizia di Aurora Ramazzotti incinta dandola quasi per certa e presentandola come anticipazione di quanto domani dovrebbe trovare conferma su Chi.

“Aurora Ramazzotti è incinta. Lo svela il prossimo numero del settimanale «Chi», in edicola mercoledì 31 agosto. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti diventerà mamma a gennaio”, così si legge testualmente sul Corriere della Sera e l’elenco delle testate che riportano i fatti nello stesso modo è lunghissimo (dal TGCOM24 a Repubblica).

Va detto che già in passato a mamma Michelle e ad Aurora sono state attribuite delle gravidanze che, ovviamente, non si sono rivelate vere.

Sta di fatto che Aurora è giovane, ma abbastanza grande da affrontare una maternità consapevole, ed ha anche un compagno fisso: Goffredo Cerza, romano 26 anni global content marketing manager presso la Brembo SpA.

Chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Goffredo fa coppia fissa con Aurora Ramazzotti da cinque anni e i due convivono, dividono la vita con Saba Miao, una gatta molto social. I due si sono conosciuti a Londra dove Goffredo ha conseguito la laurea. Insomma sono una coppia solida ed entrambi sono perfettamente realizzati anche professionalmente, questo, se non fa di loro già dei genitori in divenire fa certamente di loro una coppia affiatata e solida che potenzialmente appare perfettamente pronta a fiorire in una famiglia.

Tuttavia i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia, tacciono anche i nonni.