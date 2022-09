Settembre frasi, immagini, video e citazioni

“Settembre è un adolescente innamorato, disperato, avido di vita e allo stesso tempo spaventato da se stesso, anzi… settembre è l’adolescente che si è rifugiato in noi quando eravamo ancora puri, incorrotti e resilienti. Ritrovarlo vuol dire respirare desideri, scavare a mani nude nei sogni come fa un bambino sulla sabbia della riva per arrivare all’acqua che il mare gli offre dinnanzi”, tra le frasi di settembre questa è la mia! Lo è non solo perché l’ho scritta, ma perché mi appartiene profondamente in questo giorno che vivo come un capodanno.

Mese di Settembre, calendario

Settembre si colloca sul calendario come il nono mese dell’anno (secondo il calendario gregoriano) sebbene la matrice del nome conservi in sé il numero sette, il nome, infatti, deriva dal latino September che, a sua volta, discende da septem, ovvero sette, ad indicare la numerazione del calendario romano in cui settembre si collocava al settimo posto tra i mesi. Il calendario gregoriano principia con Gennaio, quello romano, invece, iniziava con il mese di Marzo.

Benvenuto Settembre frasi

Raccogliamo qui una serie di frasi e aforismi di settembre capaci di descrivere le emozioni di questo mese di rinascita. Settembre è come un capodanno per chi oggi riprende il lavoro dopo la pausa estiva; per chi ricomincia a studiare; per chi si prepara a tornare a scuola e per quelle madri che, in questo giorno numero 1 di un calendario che volge alla stagione fredda, riorganizzano la routine familiare.

Settembre. Il primo gennaio. Il primo giorno di ogni mese. Il lunedì. I solstizi e gli equinozi. Abbiamo continuamente bisogno di nuovi inizi. Di qualcosa che ci dica: “Non importa se hai fallito, ora puoi ricominciare”. (Fabrizio Caramagna, scrittore e aforista italiano.)

Ciao estate che lentamente scivoli via da Settembre; mi ricordi chi, allontanandosi di schiena, sorride ancora. (Fabrizio Caramagna, scrittore e aforista italiano.)

Settembre assomiglia all’ora più bella del giorno, sospesa com’è tra il buio e la luce. (Fabrizio Caramagna, scrittore e aforista italiano.)

A Settembre corre un vento delicato. La schiuma che il mare solleva a mezz’aria brilla di una luce tutta sua. Dipende dal ritmo dei tuoi pensieri vederla cadere di nuovo in basso o restare sospesa per sempre come se l’estate non volesse finire mai. (Fabrizio Caramagna, scrittore e aforista italiano.)

Oggi l’estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sciogliere le trecce dorate, poi sono arrivate le guardie dell’autunno e ho capito che era tutto finito per sempre. (Fabrizio Caramagna, scrittore e aforista italiano.)

Frasi che ci ricordano dolcemente che l’estate è finita

Settembre settembrino,

matura l’uva e si fa il vino,

matura l’uva moscatella:

scolaro, prepara la cartella! (Gianni Rodari, scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano.)

E Agosto finisce, sono scalzi i giorni,

fioriti gli astri già si sente il freddo

l’autunno è una lumaca che sporge le corna. (Jan Skacel, poeta ceco di origine morava vissuto nel 900.)

A me è Maggio che mi rovina e anche Settembre, queste due sentinelle dell’estate: promessa e nostalgia. (Patrizia Cavalli, poetessa e scrittrice italiana.)

Nonostante sia tradizionalmente associato con la fine dell’estate e l’imminente arrivo dell’autunno, Settembre a me è sempre parso un mese di inizi, una sorta di primavera. (Mohsin Hamid, scrittore pakistano.)

Mai l’aria è così chiara come quando il tardo Agosto trasmuta nel Settembre, tutto s’è fatto lento e trasognato, un gabbiano vola tra la spuma una ragazza cammina sopra la rena, il suo passo quasi non la sfiora. (Claudio Piersanti, scrittore e sceneggiatore italiano.)

Luglio mette le uova nel guscio – Agosto si addormenta sulle spighe mature – Settembre, dalle grandi sere equivoche, scivola attraverso le sue foglie d’oro. (Rosemonde Gérard, Louise-Rose-Étiennette Gérard, nota come Rosemonde Gérard, è stata una poetessa e drammaturga francese).

Frasi Settembre: consigli motivazionali

Se si guarda a Settembre come ad un secondo inizio d’anno, questo giorno può rappresentare una vera rinascita: oggi, 1° Settembre, si ricomincia e il punto di partenza, come per ogni ripresa, può essere collocato lontano dal passato, dai rimpianti e dagli errori. Di fatto è questo il giorno in cui possiamo ripartire da noi stessi e dai nostri desideri facendo leva sulla tenacia e sulla forza di volontà, qualche volta accettando i compromessi e qualche altra dando spazio al nostro cuore.

Immagini belle di Settembre

Ogni mese ha le sue immagini perchè ogni periodo e momento della vita può essere racchiuso in una cartolina immaginaria. Chiudendo gli occhi le immagini più belle di questo mese sono quelle del mare, della pioggia e degli scolari al loro primo giorno.