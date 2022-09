66 anni sono pochi per andarsene per sempre, ma la vita soccombe al fato e, non di rado, questo si abbatte su di noi senza che nulla né nessuno possa fermarlo. Proprio a soli 66 anni se ne andato il papà di una delle voci più intense del panorama della musica italiana: è morto il padre di Emma Marrone, Rosario Marrone.

La triste notizia è trapelata nelle scorse ore e ha scosso la comunità di Aradeo (provincia di Lecce) e poi tutto il web. Emma è una cantante amata, empatia e coinvolgente, tantissime le manifestazioni di cordoglio e vicinanza che in queste ore colleghi, amici e ammiratori le stanno indirizzando via web e in risposta al suo stesso messaggio di addio al papà.

Morto il padre di Emma Marrone, il dolore della sua comunità

L’addio a Rosario Marrone sulla pagina social ufficiali del comune di Aradeo è commosso e partecipato. Aradeo, in provincia di Lecce, è il luogo dove la famiglia Marrone risiede e Rosario era parte vitale di questa comunità:

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao RosarioIl Sindaco Giovanni Mauro, L’amministrazioneIl Consiglio Comunale e La Comunità Aradeina tutta”. Queste le parole con cui la città saluta Rosario.

Morto il padre di Emma Marrone: il messaggio della figlia ha il sapore dolce della musica

I ricordi, le immagini, le condivisioni sono queste le cose che segnano la nostra vita ed emergono nella memoria ogni volta che un dolore ci trafigge e necessita di essere lenito.

Emma saluta il papà ricordandolo nella sua veste di artista, loro, infatti, hanno condiviso la vita e nella vita l’amore per la musica. La Marrone ha pubblicato un’immagine del padre sul palco e mentre suona il suo strumento. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, queste le parole che accompagnano la foto.

La musica di Emma ha radici nella passione del papà, a principio è stato proprio lui a iniziare la figlia alla musica, dandole, si da quando era ancora piccola e desiderosa di esperienze musicali, anche la possibilità di esibirsi nei gruppi dei quali era chitarrista.

Ad Emma va la nostra vicinanza, a Rosario un bacio tra le nuvole col ringraziamento di aver donato al mondo della musica un’anima bella e una voce sublime: sua figlia. Il corpo si consuma e si perde ma l’amore condiviso resta a farci da scuso e a salvarci dal dolore.