La Tiara Spencer di nonna Diana: sarà di Charlotte

Dopo i funerali di Elisabetta II, complice l’onda emotiva che ha portato con sé il ritorno alla memoria del mito mai tramontato di Lady D., si fa strada con insistenza uno spoiler che riguarda la Principessa Chalotte. Più nello specifico il legame tra lei e nonna Diana; questo spoiler ha a che fare col matrimonio della Principessa del Galles e dell’allora Principe Carlo, ma secondo qualcuno, con larghissimo anticipo, potrebbe avere a che fare anche col matrimonio di Charlotte stessa. La Tiara Spencer è al centro del dibattito.

Charlotte, prima nipote femmina di Diana, figlia di William e Kate, attuali Principe e Principessa del Galles, potrebbe esercitare il diritto ad ereditare la Tiara Spencer, il gioiello di famiglia che vestì il capo di Lady D. durante la sua cerimonia nuziale.

Perché la Tiara Spencer ha un così grande valore non solo economico?

Lady D. Indossò il cimelio di famiglia il giorno del suo matrimonio. Questa scelta vale più del fatto che lo abbia portato anche in altre occasioni, infatti, vestendolo sull’altare accanto al futuro erede al Trono d’Inghilterra, Diana rinunciava ad attingere ai gioielli della Corona e, a suo modo, rappresentava, in una cerimonia storica, la sua provenienza dando testimonianza tangibile anche delle origini e del valore della sua famiglia.

La stessa Tiara, infatti, come cimelio di famiglia degli Spencer, è stata indossata dalle sorelle di Lady D., dalla prima moglie del fratello e dalla nipote nipote Celia McCorquodale durante le loro cerimonie nuziali.

Charles and Diana’s wedding 29th July 1981 – Fonte immagine ©LaPresse con licenza d’uso

Considerato il percorso di Diana nella casa reale, a questo stesso gioiello è stato dato il valore simbolico di emblema di autonomia: l’avere indossato la Tiara Spencer sull’abito da sposa, è assurto a primo gesto rivoluzionario compito dalla Principessa del popolo. Anziché vestire uno dei simboli della Corona, Diana scelse di vestire un suo simbolo.

La Tiara Spencer nelle mani di Charlotte costituirebbe una testimonianza dell’impronta di Diana e della sua eredità morale. Di fatto, Charlotte, in qualità di prima nipote femmina, considerato che Diana non ha avuto figlie femmine, potrebbe avere diritto a ereditare la Tiara Spencer, esattamente come potrebbe essere erede dei valori, delle battaglia e delle innovazioni che sua nonna ha compiuto e di cui anche i figli, William e Harry, si fanno spesso portatori.

Tiara Spencer e gioielli di famiglia

Non appena compirà 18 anni, Charlotte avrà accesso alla scelta dei gioielli di famiglia. La Tiara, a rigor di logica, potrebbe essere il cimelio più ambito tra tutti. La sua destinazione ereditaria, a quanto pare, non sarebbe stata così scontata se tra William e lo zio materno, il conte Earl Charles Spencer, non fosse già intervenuto un accordo

Ciò che trapela dalla stampa estera è che la Tiara è conservata dal fratello minore di Diana, proprio zio Earl Charles Spencer, che vive ad Althorp nella tenuta della famiglia Spencer. William è molto legato a suo zio e, malgrado tra gli Spenser vi siano altre eredi donne, nonché le stesse figlie del Conte, a quanto pare un accordo tra zio e nipote ha già stabilito che il gioiello sarà di Charlotte.

Lady Diana e la Tiara Spencer – Foto di repertorio ©LaPresse con licenza d’uso

Un po’ di storia della Tiara è Spencer

Il cimelio di famiglia contiene in sé i diamanti più preziosi degli Spencer, nasce infatti da un assemblaggio di altri e diversi gioielli di famiglia. La Tiara è stata disegnata e realizzato dalla prestigiosa gioielleria House of Garrard fondata nel 1698 e diventata gioielleria ufficiale della famiglia reale inglese nel 1843. Il gioiello è venuto alla luce, ovvero è nato dalle mani degli orafi, negli anni ’30.

Si fa subito notare la parte centrale del gioiello che nella forma riprende il disegno di un cuore, proprio i diamanti centrali hanno un enorme valore affettivo: essi erano parte di un regalo di nozze ricevuto dalla nonna paterna di Diana, Lady Cynthia Hamilton, in occasione del suo matrimonio nel 1919. Il restante disegno del diadema richiama un fitto intreccio di fiori stilizzati e fogliame. La base su cui sono incastonati i diamanti è in argento e oro.

Perché la Tiara Spencer è nelle mani del fratello di Diana

Il diadema è rimasto in dotazione dellaPrincipessa Diana fino alla sua morte, l’ha accompagnata nella transizione dalla famiglia Spencer alla famiglia più illustre d’Inghilterra, la famiglia reale. Quando Diana è venuta a mancare, il gioiello non è entrato nell’asse ereditario dei figli, ma è tornato nel tesoro della famiglia d’origine.