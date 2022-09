Manuel Vallicella: ex tronista di Uomini e Donne muore a 35 anni

Manuel Vallicella è morto, l’ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne si è spento ieri sera. Ad annunciarlo pubblicamente un amico che avrebbe poi spiegato i motivi della prematura scomparsa.

Manuel Vallicella soffriva di depressione

Intervistato da Fanpage, l’amico dell’ex tronista avrebbe raccontato il dolore mai assopito di Manuel Vallicella, una sofferenza che il 35enne custodiva nel cuore da ben tre anni.

“Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre […] Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere”.

Era l’11 Febbraio 2019 quando Manuel salutava per l’ultima volta la persona a lui più cara, la sua mamma. Malata da tempo, la donna ha combattuto 2 volte contro il cancro per poi ritrovarsi a lottare contro il morbo di Parkinson.

L’ex tronista non aveva mai nascosto il grande amore che provava per la madre, definendola più volte “Il mio orgoglio” o “La parte migliore di me”. Un legame unico a cui Manuel è rimasto aggrappato per questi tre anni, un dolore che l’ha pian piano consumato e logorato fino a portarlo alla morte.

L’amico di Manuel smentisce l’intervista.

Nel tardo pomeriggio l’amico di Manuel citato nella dettagliata intervista pubblicata da Fanpage, fonte giornalistica autorevole, ha dichiarato di non aver rilasciato alcuna intervista a giornali o siti web. Lo ha fatto attraverso alcuni video pubblicati tra le storie del suo profilo instagram invitando i portali web e i giornali a non citarlo in merito alla morte dell’ex tronista (è possibile visionare il video con le dichiarazioni dell’amico dell’ex tronista sul sito di Isa e Chia).

Per tale motivo noi di Vita da mamma abbiamo deciso di rimuovere il nome del suddetto dal nostro articolo. Nel contempo restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni da parte della testata giornalistica.

Manuel Vallicella: il tronista dal cuore d’oro

La prima partecipazione di Manuel al dating show di Maria De Filippi risale al 2016. Il tatuatore veronese si presentò come corteggiatore di Ludovica Valli ma, pur avendo dimostrato di essere un ragazzo di buon cuore nonostante l’apparenza da duro, non fu scelto dalla tronista. Fu in seguito chiamato dalla conduttrice di Uomini e Donne per il ruolo di tronista, esperienza che portò avanti per poche settimane.

Manuel Vallicella infatti decise di lasciare il programma e ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al suo lavoro di tatuatore.

Schivo e riluttante nell’esternare pubblicamente ciò che custodiva nel suo cuore, eccezion fatta per l’amore per la sua mamma, l’ex tronista riuscì nella sua breve esperienza televisiva a conquistare il pubblico. La sua aria da duro infatti lasciò ben presto trasparire un ragazzo gentile dall’animo fragile.