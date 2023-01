Bonus trasporti: a chi spetta e come fare domanda

Il bonus trasporti 2023 è un contributo economico destinato alle persone fisiche che utilizzano regolarmente il trasporto pubblico locale. È rivolto soprattutto ai pendolari, lavoratori e studenti, anche minorenni, che viaggiano quotidianamente su autobus, treni o tram.

Cos’è il bonus trasporti

Introdotto nel Decreto Aiuti (art. 35 della Legge 50/2022), il bonus trasporti non compariva nella Legge di Bilancio (legge 197/2022) venendo così a decadere il 31 dicembre 2022. Nonostante ciò, il Governo ha deciso di non abolire del tutto questo contributo ma di rinnovarlo ed inserirlo nel DL n.5 del 14 Gennaio 2023, il così detto decreto carburanti.

Come detto in precedenza, si tratta di un contributo economico non superiore ai 60 euro a persona, un’agevolazione destinata alle famiglie che devono far fronte all’aumento del costo dei carburanti. Ecco quanto riportato nell’articolo 4, comma 1, del DL 5/2023:

“Al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali […] finalizzato a riconoscere […] un buono da utilizzare per l’acquisto […] di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”.

Come funziona

Il bonus viene erogato sotto forma di voucher, un buono che garantisce uno sconto per l’acquisto di un abbonamento, sia esso mensile, annuale o con più mensilità, per il trasporto pubblico locale (TPL). Ecco le altre caratteristiche del bonus:

il valore del voucher non può superare i 60 euro ;

; il buono è nominativo in quanto riporta il nome del beneficiario, non è quindi cedibile ;

in quanto riporta il nome del beneficiario, è quindi ; il voucher può essere usato per l’ acquisto di un solo abbonamento ;

; il bonus trasporti non costituisce reddito imponibile del beneficiario;

imponibile del beneficiario; il bonus non incide nel calcolo dell’ISEE.

Chi può richiedere il bonus trasporti 2023

Possono fare domanda tutte le persone fisiche che utilizzano regolarmente il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (trasporto ferroviario nazionale), ossia i così detti pendolari che acquistano un abbonamento annuale, mensile o per più mensilità per viaggiare su autobus, tram o treni. Per fare la domanda, i richiedenti devono aver conseguito nell’anno 2022 un reddito non superiore ai 20mila euro. La richiesta deve essere fatta per se stessi (se maggiorenni) o da un genitore nel caso di beneficiario minorenne.

Prima di effettuare la domanda è importante verificare se l’operatore del trasporto pubblico locale (TPL) del quale si vuole usufruire rientra nella lista dei gestori che accettano i buoni. È possibile consultare la lista degli operatori TPL attivi sul sito del Ministero del Lavoro.

Gruppo di persone in autobus, pendolari – Foto diritto d’autore: donikz© 123RF.com – ID Immagine: 114662140 con licenza d’uso.

Come fare la domanda

La richiesta del contributo economico deve essere effettuata tramite la piattaforma dedicata nominata “Bonus Trasporti” e presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi, il richiedente – maggiorenne beneficiario del bonus oppure genitore in caso di beneficiario minorenne – deve accedere alla sezione dedicata tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Ad accesso avvenuto, lo stesso dovrà inserire il codice fiscale del beneficiario (il proprio se maggiorenne mentre il genitore fornirà quello del figlio a carico) e compilare il Form (modulo).

Se la domanda verrà accettata, il beneficiario riceverà il voucher sotto forma di codice o QR code da presentare in biglietteria o da inserire durante l’acquisto online dell’abbonamento.

Quando richiedere il bonus trasporti 2023

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare la domanda, la piattaforma non risulta essere ancora abilitata. Sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo che dovrà avvenire entro il 14 Febbraio.