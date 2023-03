A discapito dei maldicenti e dei disillusi, l’amore, quello che combatte e spera, che cade e si rialza, quello che come una fenice risorge dalle ceneri, esiste e può nascere anche dove tutto luccica o davanti a una telecamera televisiva. Lo dimostra Alessia Cammarota, oggi futura mamma tris dopo non pochi inciampi, non poco dolore, non poca fatica.

Alessia Cammarota incinta del 3° figlio

Alessia ha annunciato la gravidanza a sorpresa, nulla lasciava pensare che fosse incinta, nessun rumor né anticipazione avevano insinuato alcun dubbio o curiosità in merito. Ma Aldo e Alessia un terzo bimbo lo avevano già accolto nei loro cuori e l’idea di essere genitori tris l’avevano già accarezzata, correva l’anno 2021 quando Alessia Cammarota, incinta di pochi mesi e dopo averlo annunciato pubblicamente, perse il figlio che aspettava.

Da allora ad oggi il dolore aveva prevalso, ma adesso è arrivato il sole, come Alessia scrive nell’annuncio social della gravidanza: “Il sole arriva per tutti… e il mio è più splendente che mai”.

Alessia Cammaraota e Aldo Palmeri, la loro storia in breve

Già genitori di due maschietti, Niccolò e Leonardo, fanno coppia fissa sul 2013, Aldo scelse Alessia da tronista di Uomini e Donne, la stagione del programma era la 2013-2014 e nello stesso 2014 i due si sono sposati, nel 2015 il loro amore è stato suggellato dalla nascita di Niccolò.

Nel 2016 la crisi, ma Alessia in quest’amore c’ha sempre creduto e ha affrontato il mare in tempesta considerando Aldo la sua persona senza mai vacillare. Nel 2017 la nascita di Leonardo le ha dato ragione e oggi eccoli pronti a diventare 5!