Bimba di 5 anni trovata morta in un sacco della spazzatura

La tragedia si è consumata ieri, martedì 25 Aprile: quando è scomparsa la bambina giocava sul marciapiede all’esterno della sua abitazione e nel pomeriggio era già cadavere, nuda e abbandonata in un sacco della spazzatura.

Bimba di 5 anni trovata morta in un sacco dell’immondizia: fermato un 16enne precedentemente già arrestato per molestie

“Hanno distrutto la mia vita, tutti i miei ricordi con mia figlia, tutti i miei progetti, mi hanno portato via tutto. Hanno preso la mia piccola principessa”, questo lo straziante grido di dolore di una madre distrutta.

I fatti hanno avuto luogo a Rambervillers (Vosges, in Francia) ma il luogo non è così determinante quanto le circostanze: a strappare da questa terra una giovane vita, a gettare questa mamma in un dolore insostenibile, a distruggere un’intera famiglia pare sia stato un 16enne già accusato di molestie a danno di altre minorenni.

La stampa francese pubblica una notizia che apre a un dibattito significativo e non circoscrivibile alla Francia: il giovane presunto assassino solo due settimane fa era in una struttura di cura.

Quella della bimba di 5 anni trovata morta è una tragedia annunciata?

La mamma della bimba di 5 anni trovata morta lo sottolinea sostenendo che per tutelare le possibili future vittime c’è dovuto scappare il morto. Insomma, pare che il responsabile di questo delitto atroce fosse già stato attenzionato e punito per aver molestato delle bambine, ma adesso l’accaduto è irreparabile.

“Non c’è niente che possa alleviare il dolore di una madre. Non c’è niente che possa riportare indietro mia figlia”, urla la mamma della piccola.

La Gendarmeria, corpo equivalente alla nostra Polizia ha preso in custodia il giovane presunto assassino già nella serata di ieri. Il sindaco di Rambervillers ha confermato che l’adolescente era già stato arrestato con l’accusa di avere molestato delle bambine. Secondo la stampa francese, il giovane arrestato è affetto da disturbi psichiatrici, di qui il ricovero durato fino alle dimissioni avvenute solo due settimane fa.

La mamma della bambina non può non chiederselo, del resto ce lo domandiamo tutti: ”Perché lo hanno fatto uscire? “

Nota per il lettore: L’immagine di copertina è una foto di repertorio con fonte 123RF.com con licenza d’uso, non riguarda il caso di specie e non rappresenta la bimba tragicamente uccisa di cui si parla in questo articolo.