Fedez ricoverato, quali sono le sue condizioni di salute

Fedez ricoverato d’urgenza giovedì scorso non tornerà a casa oggi 2 ottobre. Dopo ore di tensione e paura a cui sono seguite molte ore di silenzio, mentre permaneva un cauto ottimismo intorno alla salute del rapper, è appena stata divulgata la notizia di un ulteriore sanguinolento, di una gastroscopia nella notte e di una nuova trasfusione per fermare un’altra ulcera.

Cosa è successo da giovedì a oggi a Fedez

Dopo che Chiara ha, a suo modo, documentato il rientro dalla Francia per “un’urgenza”, e dopo che Fedez stesso ha ringraziato via stories i medici che lo hanno assistito, nessun aggiornamento è più arrivato dai profili social dei diretti interessati.

Tutto è rimasto silente per molte ore fino alla notizia appena appresa di una nuova ulcera e di un’altra trasfusione. Fonti stampa riportano di un Fedez molto debole, senza, però, troppi allarmismi perché la situazione è complessivamente sotto controllo.

Insomma, quello che è accaduto richiede riposo e, qualche volta, non c’è cura migliore della famiglia e della privatezza.

Fedez ricoverato giovedì al Fatebenefratelli di Milano, arrivato in ambulanza, ma cos’è successo?

Le cicatrici dell’intervento che Fedez ha subito lo scorso anno hanno sanguinato. Una volta in ospedale una trasfusione ha ristabilito i livelli di emoglobina e i medici hanno potuto rintracciare la causa del sanguinolento in due ulcere anastomiche .

L’intervento chirurgico che ha salvato Fedez dal tumore al pancreas ha interessato duodeno, cistifellea, testa del pancreas e intestino; l’ulcerazione in prossimità delle cicatrici non sono un evento imprevedibile! Si chiamano ulcere anastomiche proprio perché si creano delle lesioni in prossimità dell’anastomosi, ovvero dei punti dove i chirurghi hanno suturato, quindi cucito i tessuti a conclusione dell’operazione. Di fatto ciò che è accaduto al rapper può accadere in conseguenza di interventi altrettanto importanti.

Nello specifico un’ulcerazione è una lesione della mucosa intestinale.

Come verrà curato Fedez

La cura consiste in eventuali trasfusioni, esattamente il protocollo seguito per il cantante; a queste si aggiungono protettori gastrici e comunemente le ulcere rientrano in circa 30 giorni.

Trattandosi di un evento legato alle suture non è detto che non possa accadere più di una volta, infatti i pazienti che hanno subito interventi che interessino intestino , duodeno, eccetera vengono seguiti strettamente anche sul piano alimentare. Chiaro è che un evento ulceroso merita controlli, attenzione medica, pazienza e tempo.

La durata del ricovero non è stata dichiarata e certamente dipenderà dalla reazione soggettiva del paziente alla terapia, vale per tutti e varrà anche per Fedez. L’episodio di questa notte presumibilmente allungherà i tempi del rientro a casa.

Fedez ricoverato mentre chiara era al Fashion Week di Parigi

Rientrando da Parigi, Chiara ha documentato su Instagram com’è saltata sul primo aereo supportata dall’amica Chiara Biasi; era inequivocabile che si trattasse di qualcosa di serio! Poche ore dopo il ricovero ci ha pensato Fedez stesso a rassicurare i suoi ammiratori.

“Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue, ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, ha scritto a sua volta in una storia. Adesso si attendono ulteriori rassicurazioni dai diretti interessati.

A Fedez e a Chiara, a Leone e a Vittoria, che meritano di veder tornare a casa il loro papà al più presto, vanno i nostri migliori auguri di una ripresa veloce e serena.