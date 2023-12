Essere un lettore o una lettrice è una condizione mentale più che un hobby, col tempo, infatti, chi ama leggere sviluppa un vero e proprio bisogno di farlo: i libri trasformano i loro consumatori abituali in viaggiatori nel tempo e nello spazio, per questo la lettura diventa un bisogno! Leggere diviene strumento di evasione, via di fuga, rifugio, fonte di benessere, la mente domanda di non fermarsi anche se il corpo non muove un passo. Se nella vostra vita si aggira una mamma lettrice non potrete mai farle regalo migliore di un libro.

Volendo veramente stupirla potreste condurla, con un qualunque pretesto, in una grande libreria e, una volta immersa nel suo reparto preferito, potreste darle pochi minuti (anche appena 3 o 4) per prendere tutti i libri che vuole.

Se il vostro prossimo obiettivo, invece, è trovare dei titoli da mettere sotto l’albero di Natale allora siete nell’articolo giusto: da lettrice, mamma, educatrice e blogger ecco la mia top ten libri da regalare ad una mamma a Natale.

10 libri da regalare ad una mamma a Natale 2023

Cose da donne che anche gli uomini dovrebbero sapere, Monica Calcagni, Sperling & Kupfer editore – prezzo di copertina 17,90€ Genitori strada facendo. L’arte di crescere i figli senza un manuale d’istruzioni, Pediatra Carla, Vallardi editore – prezzo di copertina 18,00€ Giocando s’imparla – La guida pratica per stimolare il linguaggio del tuo bambino, Dana Dell’Ariccia, DeAgostini editore – prezzo di copertina 16,90€ Mindfulness Per Supermamme, Shonda Morales, Il Punto d’Incontro Editore – prezzo di copertina 14,90€ Le parole sono finestre oppure muri – Introduzione alla comunicazione non violenta, Marshall B. Rosemberg, Esserci editore, prezzo di copertina 16,90€ Eppure cadiamo felici – Non aver paura di ascoltare il rumore della felicità, Enrico Galiano, Garzanti Editore – prezzo di copertina 13,00€ Un grammo di felicità al giorno, Siri Ostili, Garzanti Editore – prezzo di copertina 18,60 Si fa presto a dire madre, Valentina Furlanetto, Melampo Editore – prezzo di copertina 14,00€ Montessori per i genitori – Proposte pratiche per applicare il metodo a casa, Nicoletta Cola e Antonella di Marco, EPC Editore -prezzo di copertina 12,00€ Qui Abita un bambino – Ambienti e attività Montessori per favorire l’autonomia in casa ogni giorno, Annalisa Perino, Uppa Editore, prezzo di copertina 25,00€

10 libri da regalare ad una mamma a Natale 2023 ©Vitadamamma.com

Perché regalare a una mamma “Cose da donne che anche gli uomini dovrebbero sapere”

Ancora oggi è molto facile cadere nella trappola della disinformazione; senza considerare che, per quanto possiamo crederci emancipate rispetto alle nostre mamme e nonne, l’intimità resta spesso un tabù o comunque rimane compromessa da lacci culturali e limitazioni di genere ancora non completamente superati.

Monica Calcagni , la ginecologa autrice del libro, interagisce con le donne parlando da donna, prima che nella veste di medico, esemplificando senza banalizzare anche gli argomenti più complessi. In molti passi del libro è un’amica che si racconta, una mamma come noi e all’informazione aggiunge il consiglio e l’esempio. Questa veste vicina e affine aumenta l’autorevolezza della sua voce: l’autrice sa di cosa parla e sa come parlarne, anche quando gli argomenti sono sensibili e intimi.

Tutto ciò fa del libro una tangibile esortazione alla “cura” e insieme uno stimolo a diffonderla come diritto delle donne, più che come concetto ideale.

Perché regalare ad una mamma “Genitori strada facendo”

I bambini vengono al mondo senza manuale di istruzioni; nemmeno ce n’è uno che insegni come essere genitore, anzi all’ansia, al senso di inadeguatezza, alle paure e alle domande che il ruolo di mamma e papà portano con sé non c’è fine!

La sola salvezza sta nella conoscenza che spesso esemplifica problemi e paure:

conoscere aiuta a vedere sotto una luce migliore ciò che ci appare complesso e insormontabile;

allo stesso modo la conoscenza è luce che schiarisce i confini più bui delle cose nuove (come possono esserlo lo svezzamento, il parto e il post parto, il neonato stesso e le scelte da genitori);

sapere ci dimostra, infine, quanto possa essere comune una situazione all’apparenza “mai vista prima!”.

L’autrice, la Pediatra Carla Tomasini, è abituata alla comunicazione fruibile, fa divulgazione scientifica sui suoi canali social, oltre ad esercitare la professione di Pediatra in studio, di fatto, quindi, conosce il mondo dei genitori e le nostre fragilità che, in modo mai giudicante, accoglie e cura anche nel suo libro.

Perché regalare ad una mamma “Giocando s’imparla”

La Logopedista Dana Dell’Ariccia, volto noto del social TtikTok, mette a disposizione dei genitori un percorso di apprendimenti di supporto alla comunicazione con i bambini. Più nello specifico l’approccio di “Giocando s’imparla” rende gli adulti sensibili al bisogno dei bambini di tradurre in gioco la stimolazione linguistica.

Il gioco resta la più efficace via degli apprendimenti.

Quest’ultimo non è un libro per genitori di bambini che non vogliono parlare, che tardano a farlo o che non lo fanno bene, è un libro per tutte quelle mamme e quei papà che vogliono avere con i figli una comunicazione efficace e di supporto anche allo sviluppo delle competenze linguistiche.

10 libri da regalare ad una mamma a Natale 2023 ©Vitadamamma.com

“Mindfulness Per Supermamme”: un libro da regalare ad ogni mamma

Quando si diventa mamma, esattamente come quando si diventa papà, il neonato è catalizzatore di attenzioni; la donna, per un retaggio antico che sarebbe tempo di superare, corre, ancora più dell’uomo, il serissimo rischio di rimanere sopraffatta dal ruolo che gravidanza e parto le hanno attribuito.

Non siamo improvvisamente solo mamme, restiamo donne! Come noi gli uomini restano tali, compagni, mariti, amici, maschi oltre a divenire papà. Ciò che va riassestato è il rapporto col partner, col mondo e con se stesse e questo libro è una mini guida al contenimento emotivo e al ritrovamento della pace, ci suggerisce che camminare a piccoli passi è supportivo e facilitante, del resto nulla di solido può essere costruito frettolosamente.

Un libro per comunicare con i figli efficacemente ma “a mani basse e cuore aperto”

Da anni la chiave educativa che VitadaMamma propone è non coercitiva, non punitiva, empatica e dolce. Rosenberg è un illustre esponente della comunicazione non violenta, psicologo cinico, si è specializzato nella comunicazione empatica nel contesto familiare.

Troppo spesso si confonde l’educazione con l’autorità, peggio ancora con l’arbitrario potere delle coercizioni, dello schiaffo e della sculacciata, questo libro non solo dimostra che educare è altro dall’imporre ma mette a disposizione del genitore strategie efficaci per intrecciare relazioni familiari costruttive e pacifiche.

10 libri da regalare ad una mamma a Natale 2023 ©Vitadamamma.com

Romanzi di rinascita: 3 libri da regalare ad una mamma a Natale 2023

L’anno 2023 è ricco di romanzi meravigliosamente femminilI, profumati di donne che persino dal passato ci suggeriscono bellezza, resilienza e vitalità. Volendo redigere una lista di pochi libri adatti a donne e mamme, ho scelto tre libri che in modo diverso e con una diversa intensità parlano di speranze, anche negate:

Chi sceglie di regalare uno di questi libri o i tre titoli tutti insieme lo fa a dimostrazione di un solo fatto: esiste il dolore e negarlo o rifiutarsi di guardarlo diritto negli occhi non aiuta nessuno. Il dolore per quanto struggente, pungente e distruttivo ha un potenziale rigenerante: dal dolore si può riemergere uguali ma diversissime, ce lo insegna la storia: non c’è rinascita senza ceneri.

10 libri da regalare ad una mamma a Natale 2023 ©Vitadamamma.com

Un po’ di Montessori sotto l’albero di Natale

Se intorno a voi si muovono bimbi piccolissimi appena venuti al mondo o quasi, il metodo Montessori può essere uno stimolo per bambini e genitori.

Ad oggi l’approccio Montessoriano soffre di molte speculazioni anche commerciali che aiutano poco a coglierne il senso profondo: il fulcro dell’approccio Montessori è l’esperienza del bambino che traina la conoscenza. Il compito dei genitori è quello di immergere il bambino in un ambiente proteggente e supportivo in cui possa liberare il suo sviluppo, è in questo senso che “il bambino è il Maestro” di se stesso, è lui a guidare la propria evoluzione attratto da ciò che l’ambiente domestico, scolastico e famigliare gli offre.

“I bambini diventano come la cosa che amano” (Maria Montessori, La mente del bambino).

I due libri montessoriani che più mi sento di consigliare ai genitori che desiderano approcciare al metodo sono il numero 9 e 10 della lista di VitadaMamma:

Un libro sotto l’albero di Natale è un seme di felicità, conoscenza e benessere; in questo senso un libro è un regalo che non muore mai, che mai perde valore e che cresce nell’esperienza restituita al suo lettore.