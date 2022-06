Figlia orfana sostituisce la mamma nelle foto e posa con papà Ben Nunery

La morte è il più aggressivo impedimento affettivo che un essere umano possa soffrire, chi muore smette di essere fisicamente amabile, afferrabile, visibile. Ed è la morte che ci priva del futuro condiviso e lascia il passato spesso sospeso, monco o incompleto.

La morte chiama l’uomo ad una responsabilità a volte quasi insostenibile, gli impone di comprendere e accettare, di metabolizzare il dolore e la paura, superando ogni sospensione e qualunque fine. Un concetto che Ben Nunery e la piccola Olivia, rispettivamente padre e figlia, hanno dovuto sperimentare troppo presto, affrontando il dolore a modo loro.

Le foto di Ben Nunery e della figlia Olivia

La fotografia è uno dei più comuni strumenti di sollievo di cui il cuore umano può avvalersi. Una foto può contenere un’infinità di emozioni e può persino rievocare sensazioni passate, in una foto può starci un mondo. È così che l’immagine piatta e impenetrabile impressa sulla carta fotografica riesce a divenire come un caldo rifugio di umano amore e di sensibile presenza.

Le foto che ritraggono Ben Nunery e la figlia, realizzate dalla cognata dell’uomo, sono la viva testimonianza di come l’amore possa e debba sopravvivere alla morte.

Solo l’amore possiede in sé il seme della vita e perciò si può superare la morte solo continuando a nutrire l’amore per l’angelo che vola via.

La storia di Ben, Ali e Olivia

Ben Nunery è un padre dell’Ohio che ha perso la sua sposa tragicamente strappata alla vita da un cancro ai polmoni. Nel 2011 Ben ha visto Ali spegnersi a 31 anni lasciando su questa terra una meravigliosa traccia di sé e del loro amore: Olivia, la figlioletta che, all’epoca, aveva solo 1 anno di età.

Due anni dopo quella tragica perdita, padre e figlia decidono di lasciare la loro casa, di vendere quell’abitazione così ricca di ricordi e carica della presenza di Ali. Tuttavia, per non dimenticare la via tracciata dal loro angelo, prima di lasciare la casa dei sogni perduti Ben e Olivia hanno fatto un gesto carico di significato. Con l’aiuto della cognata Melanie Tracy Pace, sorella di Ali e fotografa professionista, l’uomo ha ricreato insieme ad Olivia alcune delle foto del suo matrimonio.

“Stavo solo cercando un modo per dire addio alla casa e avere qualcosa che io e Olivia potessimo usare per… ricordare la casa. – Ha dichiarato Ben Nunery a Today – Quando Ali e io ci siamo sposati, abbiamo chiuso il contratto della casa il giorno prima del nostro matrimonio, quindi abbiamo fatto le foto del matrimonio nella casa vuota”.

Olivia posa col papà e sostituisce mamma Ali nelle foto

Nelle foto scattate da Melanie è possibile distinguere chiaramente i due giovani sposi nella casa nuova, completamente vuota perché acquistata il giorno prima delle nozze. Una coppia che si appresta a diventare una famiglia, a costruire un futuro insieme, ad accumulare ricordi e ad invecchiare insieme.

Queste stesse immagini si “scontrano” con quelle realizzate da Ben e Olivia: padre e figlia in una casa vuota, stavolta per un imminente trasloco.

Questa è la vita: il coraggio di accettare anche ciò che non vorremmo accadesse. È la forza di ricominciare, di reagire, di riproporre il passato non per bloccare il futuro ma per promuoverlo.

Guardando le foto provate ad ascoltare ed assaporare le parole di Ben:

“Spero che la gente possa vedere in queste immagini la prova dell’amore che io e Ali abbiamo condiviso, un sentimento ancora molto profondo, perché l’amore continua e non muore […] è la vita che va avanti. Non significa che dimentichiamo i nostri cari, ma troviamo il modo di ricordarli e mantenere viva la loro memoria”.

Ben Nunery e Olivia oggi

Ben e Olivia oggi vivono felici a Cincinnati (Ohio) insieme alla loro nuova famiglia. L’uomo infatti si è risposato il 10 Giugno del 2016 con Lesley Amann, sua vecchia compagna di college rimasta vedova prematuramente. La donna era sposata con Mike Amann, ex amico e collega di Ben, deceduto il 10 novembre del 2013 per un cancro neuroendocrino.

Negli anni successivi Ben e Lesley si sono sostenuti e aiutati a vicenda fino a quando la loro amicizia è divenuta un sentimento più profondo.

Alcuni mesi dopo il pranzo di nozze, Ben, Lesley, Olivia e Kaizer, figlio della donna e del defunto marito, hanno dato il benvenuto in famiglia al piccolo Nash.

Articolo originario 18 Dicembre 2013 – Aggiornamento 15 Giugno 2022 ore 16:50