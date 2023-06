Passare dall’avere un’unica figlia e all’essere una famiglia molto numerosa (10 persone). È questa in breve la storia di Kenny e Bobbi McCaughey e della nascita dei loro 7 gemelli, oggi cresciuti e divenuti autonomi. Ecco come sono diventati e cosa fanno i sette fratelli, protagonisti di quello che all’epoca venne definito un parto da record.

La storia dei 7 gemelli McCaughey

Kenny Jr., Kelsey, Natalie, Brandon, Alexis, Nathan e Joel sono 7 fratelli e sorelle che hanno fatto la storia. La stampa estera infatti li definisce come “il primo gruppo di gemelli al mondo sopravvissuti alla nascita”. In altre parole quello dei McCaughey fu il primissimo parto multiplo in cui 7 gemelli vennero alla luce tutti vivi.

Già genitori della piccola Mikayla Marie (3 Gennaio 1996), Bobbi e Kenny McCaughey (nati rispettivamente nel 1968 e 1969) hanno sempre desiderato allargare la loro famiglia seppur consapevoli dei problemi ormonali della donna. Per tale motivo quest’ultima si sottopose ad alcuni trattamenti per la fertilità con la speranza di avere anche una sola opportunità di dare finalmente un fratello o una sorella alla loro unica figlia. Tutto si sarebbero aspettati tranne l’arrivo di 7 figli.

“All’inizio ho pensato ‘Dio, perché ci hai fatto questo?’ – dichiarò la donna all’epoca, aggiungendo subito dopo – Ogni bambino è un dono di Dio, che sia uno o sette alla volta. Ci sono volute solo poche settimane per abituarsi all’idea che avremmo avuto una famiglia molto numerosa”.

Durante la gravidanza fu proposto ai coniugi la riduzione selettiva (o riduzione embrionale), opzione che entrambi rifiutarono prontamente. Si tratta di una pratica medica proposta per le gravidanze multiple a rischio e comporta l’interruzione dello sviluppo di uno o più feti.

Il parto

I 7 gemelli McCaughey nacquero il 19 Novembre 1997, nove settimane prima del termine della gravidanza. Il parto cesareo avvenne in un ospedale di Des Moines, capitale dell’Iowa non molto distante dalla loro città di residenza Carlisle. I 4 maschi e le 3 femmine vennero alla luce nell’arco di appena 6 minuti con il seguente ordine di nascita:

Kenneth Robert, noto come Kenny Jr., nato alle ore 12:48 con un peso di circa 1,5 Kg; Alexis May nata alle 12:49 con un peso di circa 1,2 Kg; Natalie Sue nata alle 12:50 con un peso di circa 1,2 Kg; Kelsey Ann nata alle 12:51 con un peso di circa 1 Kg; Nathan Roy nato alle 12:52 con un peso di circa 1,4 Kg; Brandon James nato alle 12:53 con un peso di circa 1,3 Kg; Joel Steven nato alle 12:54 con un peso di circa 1,3 Kg.

I piccoli furono in seguito ricoverati presso l’unità di terapia intensiva neonatale del Blank Children’s Hospital di Des Moines. Le condizioni di 5 di loro non destarono eccessiva preoccupazione mentre Alexis e Nathan ebbero una paralisi cerebrale che comportò negli anni successivi l’uso di deambulatori per i loro spostamenti.

Una nuova organizzazione familiare

Con l’arrivo dei McCaughey septuplets (letteralmente i 7 gemelli McCaughey), la famiglia dovette rivedere completamente la propria organizzazione, sia per i tempi che gli spazi. Era facile vivere in tre in un appartamento di modeste dimensioni, molto meno in 10.

La popolarità e rapida diffusione della notizia – ricordiamo che quello dei McCaghey fu un parto plurigemellare da record, i primi al mondo nati vivi – generò una vera e propria gara di solidarietà.

Un anno dopo la nascita dei 7 gemelli, la famiglia riuscì a trasferirsi in una casa più grande (16 stanze) mentre un gruppo di circa 35 volontari organizzò turni di 24 ore per aiutare la mamma nella gestione dei figli. Ricevettero inoltre un minivan per i loro spostamenti e una fornitura di cibo e pannolini per i primi due anni di vita dei bambini.

Ma non è tutto! Lo Stato dell’Iowa offrì loro delle borse di studio universitarie per tutte le università statali e così fece anche la Hannibal – LaGrange University nel Missouri.

La vita dei McCaghey

Col passare dei primi anni l’interesse mediatico andò via via scemando e gli aiuti esaurendo. Pur continuando a godere del supporto di baby-sitter volontari, la famiglia si rimboccò le maniche cercando di organizzare al meglio la propria vita.

Come raccontato dagli stessi protagonisti durante un episodio dello show televisivo “Oprah: Where Are They Now?” i McCaghey mantennero uno stile di vita semplice e misurato. I ragazzi impararono presto a distinguere il necessario dal superfluo, rinunciando ovviamente a quest’ultimo.

Diciassette anni dopo la nascita dei 7 gemelli, la famiglia viveva ancora nella casa donata loro anni prima, aveva lo stesso minivan e organizzava i propri pasti come un buffet matrimoniale. Raggiunta l’adolescenza, i figli hanno iniziato a dare il proprio contributo in casa effettuando lavori domestici.

Kenny e Bobbi cercavano di risparmiare soprattutto per far fronte alle spese mediche e ai costi degli interventi chirurgici subiti da Alexis e Nathan, entrambi nati con paralisi cerebrale. Quindi la loro spesa spesso consisteva in merce perlopiù in offerta e i loro pranzi erano preparati con verdure di stagione che loro stessi coltivavano nel piccolo orto creato nel giardino di casa.

Ecco l’episodio sopra citato che mostra la famiglia McCaghey nel 2014.

Come sono diventati i 7 gemelli McCaghey

Il 22 Maggio del 2016 i 7 gemelli hanno conseguito il diploma alla Carlisle High School. Successivamente Natalie, Kelsey, Joel e Nathan (che nel 2005 ha subito un’operazione chirurgica alla colonna vertebrale che gli consentisse di camminare senza il deambulatore) si sono iscritti alla Hannibal-LaGrange University mentre Kenny e Alexis hanno accettato la borsa di studio del Des Moines Area Community College. A differenza dei suoi fratelli, Brandon ha preferito la carriera militare arruolandosi nell’esercito.

Nel 2017 i gemelli sono diventati per la prima volta zii. In quell’anno infatti la sorella maggiore Mikayla Marie, sposata dal 2015, ha dato alla luce il piccolo Becham.

Cosa fanno oggi i 7 gemelli

Gli ultimi aggiornamenti sulla celebre famiglia sono forniti dal quotidiano statunitense Des Moines Register. I gemelli godono di buona salute e continuano a coltivare le loro passioni ed aspirazioni, tra cui costruire una famiglia propria. Ecco cosa fanno oggi:

Brandon : è sergente nell’esercito degli Stati Uniti ed è sposato con Alana dall’agosto 2019, da cui ha avuto una figlia di nome Ellie ;

: è degli Stati Uniti ed è sposato con dall’agosto 2019, da cui ha avuto una figlia di nome ; Kenny : lavora come ebanista , è sposato con Synthia ed è padre di un bambino;

: lavora come , è sposato con ed è padre di un bambino; Natalia : ha un master in preparazione atletica ed è sposata con Shawn Geralds ;

: ha un master in preparazione atletica ed è sposata con ; Kelsey : ha conseguito una laurea in pubbliche relazioni e ora lavora come receptionist di uno studio medico . Vive in Missouri insieme al marito Kevin Morrison ;

: ha conseguito una laurea in pubbliche relazioni e ora lavora come . Vive in Missouri insieme al marito ; Joel : lavora per una multinazionale americana , non è sposato e vive insieme ai genitori a Runnells;

: lavora per una , non è sposato e vive insieme ai genitori a Runnells; Alexis : ha conseguito una laurea in arti liberali e lavora presso un asilo nido . Anche lei vive con i genitori;

: ha conseguito una laurea in arti liberali e . Anche lei vive con i genitori; Nathan: lavora per una compagnia di assicurazioni sanitarie e vive da solo a Des Moines.

Aggiornamento articolo: originale pubblicato il 3 Novembre 2015