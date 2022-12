Il nome Dario ha origini antiche, per rintracciarle dobbiamo risalire all’etimologia greca scoprendo che nelle sue prime forme in greco antico si scriveva così: “Δαρεῖος” e si pronunciava “Darêios”. L’appellativo Dario arrivò in Grecia dalla tradizione persiana dove era Dārayavahush, appellativo tradizionale della dinastia dei re Achemenidi.

Questo nome iniziò a diffondersi in Italia in epoca rinascimentale, assieme a molti altri nomi classici. La sua tradizione tra i nomi italiani è dunque lunga e radicata.

Qual è il significato del nome Dario? Scoprilo qui:

È nell’originale persiano che ne troviamo il significato: Dārayavahush si compone attraverso l’unione di più parole, ovvero dâraya che si traduce come “possedere, tenere o mantenere”, e vahu che significa “bene”. Dario è colui che trattiene, possiede e custodisce il bene. In una accezione più materiale e meno ideale Dario è anche colui che possiede beni, qui intesi come ricchezze.

Dario, complici le sue antiche origini, è un nome presente anche in alcune nazioni straniere, ricorre tra i nomi maschili anche in Svizzera, in Spagna e in Croazia.

Che carattere ha chi porta il nome Dario, scopritelo qui:

Nell’etimologia del nome già ne rintracciamo le caratteristiche positive: chi si chiama Dario ha una natura spontanea, versatile, socievole, facile alle amicizie. Insomma Dario è portatore di quel bene che la radice del suo nome (vahu) testimonia.

Attenzione però ai bisogni di chi si chiama Dario, in primis al bisogno di indipendenza. A Dario non piace dipendere dagli altri: dotato di forte volontà, chi porta questo nome è uno spirito autonomo che va per la sua strada senza problemi.

Le persone che si chiamano Dario sono serie e responsabili, amanti della sicurezza sia materiale che affettiva. Sono gentili e pazienti, diplomatiche e viene loro naturale mettere gli altri a proprio agio.

Nell’ambito lavorativo e sociale, gli aspetti peculiari del carattere di chi si chiama Dario favoriscono le attività a contatto con il pubblico.

Altre curiosità oltre il significato del nome Dario