Il nome Vittoria è il corrispettivo femminile di Vittorio e deriva dal sostantivo latino “victoria” che si traduce nell’italiano vittoria, simile per suono e musicalità.

Nella mitologia romana era il nome della dea Vittoria, personificante la vittoria in battaglia ed omologa della dea greca Nike. Il culto alla dea Vittoria continuò anche in età imperiale e contribuì alla diffusione del nome, scelto sempre più spesso per i nuovi nati come segno di buon augurio. Vittorio e Vittoria sono coloro che vincono, combattenti che trionfano nella vita.

Anche in una chiave di lettura cristiana Vittoria, come anche il nome Vittorio, hanno potuto trovare il loro senso coerente: qui assurgono a simboli della vittoria del bene sul male.

Qual è il significato del nome Vittoria? Scoprilo qui:

Il sostantivo ”victoria” dal quale deriva il nome, significa appunto “vittoria” o “colei che vince”, “colui che vince” nell’accezione al maschile.

Oltre ad essere un nome che possiede diverse varianti (ad esempio Vittorina, oppure i nomi composti come Mariavittoria) è anche molto diffuso.

La diffusione del nome dipende anche da un fattore storico-culturale: in passato diverse regine hanno portato questo nome. Basti pensare alla regina britannica Vittoria, in suo onore anche molte località dell’ex impero britannico sono denominate col suo stesso appellativo.

Che carattere ha chi si chiama Vittoria, scoprilo qui:

Chi porta questo nome è una persona molto estroversa. Ama stare in mezzo alla gente e si mostra sempre socievole e cordiale. Siccome a Vittoria piace la compagnia, è particolarmente portata per i giochi di squadra. Il suo modo di essere si regge su valori molto profondi, difatti i sentimenti sinceri e gli affetti sono sempre al primo posto per Vittoria e Vittorio.

Chi porta il nome Vittoria è una persona allegra e molto attenta alle esigenze degli altri.

Nelle relazioni preferisce andare sempre a fondo e coltiva i rapporti con sincerità e generosità. E’ sempre alla ricerca di nuove amicizie, senza trascurare però quelle già esistenti.

Altre curiosità oltre il significato del nome Vittoria:

la commemorazione del nome Vittoria è il 23 Dicembre, solennità di Santa Vittoria vergine martire.

Il numero fortunato per chi porta questo nome è il 6.

Il colore di Vittoria è il verde.

La pietra associata al nome Vittoria è lo smeraldo. Fin dai tempi dell’antichità lo smeraldo era considerato la pietra della saggezza. Dagli Egizi era molto apprezzato per questo il colore tipico della pietra, il verde, era considerato il colore della natura e quindi della rinascita.