Ci hanno fatto credere che leggere ai bambini sia un compito da buona mamma e che farlo rappresenti un dovere da assolvere verso i figli, questo ha persino ingenerato ansia da prestazione nella lettura ai bambini: “C’era una volta quella mamma convinta di non saper leggere a suo figlio”.

Senza contare che sulla scorta di questa idea leggere ai bambini viene facilmente percepita come una attività passiva dal lato del bambino, ovvero si pensa al genitore lettore che narra e al bambino ascoltatore. Ma le cose non stanno esattamente così; con questo scritto ci proponiamo di offrirvi gli strumenti per inventare una fiaba con i bambini partendo dall’attaccamento alla lettura.

Leggere è una scoperta nella quale la diade genitore figlio si fortifica, quindi non è un dovere della buona mamma e del buon papà e nemmeno è un diritto del bambino, è, invece, una possibilità che l’adulto educatore si dà di sperimentare insieme al bambino nuove emozioni.

Al contempo leggere è un’attività creativa e attiva nella quale il genitore narratore è filtro e guida e gli insegnamenti che il bambino trae hanno un peso sulla sua interpretazione delle cose del mondo.

Da leggere a inventare una fiaba

Fino a 5 anni leggere è sufficiente, ovvero genitore e bambino si immergono, l’uno accanto all’altra, nel mondo narrato, lì incontrano emozioni, sentimenti, stati d’animo e rintracciano le stesse paure e situazioni emotive che comunemente vivono in prima persona. La lettura, guidata dal genitore, che può chiarire e spiegare, accarezzare un timore e trasformarlo in possibilità, consente al bambino tanto di comprendere e metabolizzare quanto di esorcizzare, a seconda dei casi.

Dai 5 anni in poi la fiaba può diventare creativa e partendo dal disegno genitori e figli possono costruire storie che gli appartengano: è questa quell’esperienza di rielaborazione dell’idea tradizionale di leggere ai bambini che noi vi proponiamo nella formula della fiaba creativa.

Leggere ai bambini: dalla storia narrata alla fiaba creativa – Fonte immagine 123RF.com con licenza d’uso

Leggere ai bambini, un po’ di storia

Anticamente, ma proprio anticamente, non si leggeva ma si narrava perché il testo scritto non era ancora diventato la prevalente struttura di diffusione dei racconti, da quelli mitici a quelli religiosi. Si narrava per tramandare tradizioni e conoscenze, questo già basta a comprendere quanto la narrazione, in tutte le sua forme, abbia segnato la storia dell’uomo, non solo dell’uomo bambino.

Comunemente si parla di favole e fiabe in modo fluido, ovvero senza tenere conto delle differenze che, invece, sussistono tra i due generi. A noi non interessa particolarmente che la favola abbia come protagonisti animali umanizzati (che parlano o mostrano caratteri umani) e che sia ambientata in luoghi realistici, mentre la fiaba vive di personaggi umani e creature fantastiche e predilige ambientazioni magiche concludendosi sempre con un lieto fine, tuttavia sottolineiamo, così brevemente, questa distinzione per dare ratio ai personaggi che vi offriamo e alle ambientazioni a cui ci ispiriamo nella realizzazione della nostra fiaba creativa.

Come inventare una fiaba

Il libro è una chiave di accesso alla scoperta delle emozioni perché il bambino incontra e identifica sensazioni provate e percepite nella vita reale che, però, nella narrazione sono attribuite ai personaggi fantastici.

Nel momento in cui il bambino si rispecchia nel suo personaggio comprende che tutti piangono, tutti hanno paura, tutti si arrabbiano giungendo per la via della narrazione a legittimare le sue stesse emozioni. La creazione della fiaba, dai 5 anni in poi e come step successivo ad una attitudine acquisita alla lettura, è ancora di più strumento catartico: è una terapia per guarire le paure, superare i limiti e incontrare il proprio sé profondo.

Costruendo la fiaba il bambino migliora se stesso e la propria relazione con il mondo.

Inventare una fiaba insieme al tuo bambino – Fonte immagine 123RF.com con licenza d’uso

Personaggi

Per inventare una fiaba servono personaggi originali, noi ve ne offriamo alcuni disegnati in esclusiva per Vitadamamma:

È consigliabile rispettare due momenti chiave sintetizzabili in due frasi: “C’era una volta” e “Vissero felici e contenti”. Come spieghiamo nel nostro video dedicato alla fiaba creativa e costruito come guida per i genitori che vogliano intraprendere questa avventura, “C’era una volta” rappresenta una formula magica attraverso la quale il bambino varca la porta di confine tra il reale e l’immaginato e che in sé conferisce al bimbo la sicurezza di una via di fuga.

Più nello specifico, la frase “C’era una volta” struttura nel bimbo la consapevolezza che il mondo fantastico non è equivalente a quello reale e nemmeno può intrappolarlo, lui (il bambino stesso) possiede la facoltà e il potere di uscire dalla fiaba quando vuole.

“Vissero felici e contenti” deve valere, invece, già per il genitore guida come monito alla positivizzazione della narrazione: è importante il lieto fine perché trasmette al bambino speranza e fiducia verso il futuro. Del resto la fiaba deve essere sfruttata come strumento del buon vivere.

Spesso la creazione della fiaba porta all’emersione di criticità e paure, lo scopo è risolverle e in questo la guida dell’adulto di riferimento è cruciale. Vi lasciamo il nostro video guida per la creazione di una fiaba tutta vostra:

Inventare una fiaba, come fare

Aggiungiamo alle linee guida che vi abbiamo fornito nel video un vademecum schematico per l’articolazione della fiaba:

C’era una volta; Scegliete un’ambientazione, quelle fantastiche mettono i bambini estremamente a loro agio (un castello, una valle incantata, un’isola magica, eccetera); Introducete i personaggi (colorati e caratterizzati come suggerito nel video), fate sì che facciano il loro ingresso nella fiaba uno per volta; lasciate che sia il bambino a dare un ruolo ai personaggi e non cadete nello schema della fiaba classica, il bimbo non lo conosce e non lo rispetterà, probabilmente tenderà a riportare qualcosa del suo vissuto e non è detto che il suo stile di realizzazione della fiaba coincida con quello che ci aspettiamo, il nostro unico compito da genitori guida è quello di orientare la narrazione in positivo; aiutate il bambino a trovare il suo lieto fine e concludete la fiaba sempre in modo da esorcizzare paure, ansie e timori.

Vitadamamma parla di fiaba creativa da molti anni, come testimonia il post qui sotto. Recentemente abbiamo coinvolto molte mamme in un esperimento di lettura offrendo loro un libro da vivere con i bambini.

Nel rapporto con la creazione della fiaba sforzatevi di recuperare il vostro bambino interiore, non si è mai troppo grandi per tornare bimbi recuperando la memoria di quei bisogni che sono oggi dei nostri figli.