Per la maggior parte del pubblico televisivo Katy Saunders è e resterà sempre la giovane Roberta Gervasi, la studentessa modello, meglio conosciuta come Babi, protagonista di Tre metri sopra il cielo. Tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia, uscito nelle sale cinematografiche nel marzo 2004, il film fu per lei e Riccardo Scamarcio, interprete del bello e dannato Stefano “Step” Mancini, un importante trampolino di lancio.

La carriera di Katy Saunders

Nata a Londra il 21 luglio 1984, Katy Louise Saunders ha vissuto tra la sua città natale e l’Italia fino all’età di 14 anni quando la famiglia si trasferisce definitivamente a Milano. Si laurea in economia aziendale alla Bocconi salvo poi trovare il successo nel mondo dello spettacolo.

Il suo esordio al cinema risale al 2002: il regista Michele Placido le affida il ruolo di Sibilla “Rina” Aleramo nel film Un viaggio chiamato amore. Ma, come detto in precedenza, sarà la trasposizione cinematografica del libro dello scrittore romano Federico Moccia a regalarle fama e successo.

Dopo l’uscita di Tre metri sopra il cielo, Katy Saunders ha continuato a lavorare sia per il grande che per il piccolo schermo. Sempre nel 2004 infatti fu scelta da Giovanni Veronesi per interpretare il ruolo di Valentina, una ragazza innamorata di Matteo (Silvio Muccino), nel film “Che ne sarà di noi”.

L’anno successivo fa il suo esordio in televisione grazie alla film TV “Il Grande Torino”, una miniserie televisiva in due puntate che racconta la storia della società calcistica del Torino. A Katy Saunders fu affidato il ruolo di Susanna Erbstein, figlia di Ernst Erbstein, allenatore ungherese del Grande Torino.

Di nuovo nei panni di Babi

Nel 2007 la Saunders torna a vestire i panni di Roberta “Babi” Gervasi in “Ho voglia di te”, seguito del film che l’ha resa famosa.

Nel 2011 Katy Saunders è la protagonista di “Non smettere di sognare”, la serie televisiva che fa seguito all’omonimo film per la televisione con protagonista Alessandra Mastronardi.

Dopo aver preso parte a due pellicole internazionali – Decameron Pie con Hayden Christensen e Tim Roth, e Third Person con Liam Neeson e Adrien Brody – l’attrice torna nuovamente a lavorare in Italia.

Nel 2014 infatti è Sabrina Proietti, una ragazza 17enne che riesce a conquistare il cuore di due ragazzi universitari nel film di Carlo Vanzina “Sapore di te”. L’anno successivo invece è Stefania Pittaluga nella pellicola “On Air – Storia di un successo”, film che parla della vita di Marco Mazzoli, dj radiofonico, creatore e conduttore del programma Lo zoo di 105.

Katy Saunders mamma

A gran sorpresa l’attrice britannica e il collega sudcoreano Song Joong-ki sono convolati a nozze il 30 gennaio 2023. A dare la notizia il neo sposo che ha pubblicato l’annuncio sul sito del suo fanclub.

“Siamo appena tornati dalla registrazione del nostro matrimonio, oggi iniziamo la nostra vita di coppia basata su una profonda fiducia e sull’amore. Ho promesso di trascorrere la vita insieme a Katy Louise Saunders, che ha trascorso del tempo prezioso con me sostenendomi e prendendosi cura di me”.

L’attore sudcoreano ha stupito ulteriormente i suoi fans con un secondo annuncio: presto la famiglia si allargherà.

“Abbiamo sognato di creare una famiglia felice. Per fortuna, ci è arrivata una vita preziosa”.

Ed ecco i futuri genitori in giro per Roma.

Aggiornamento articolo originario pubblicato l’11 Gennaio 2017