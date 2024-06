Bambini e prima visita dal dentista: a che età e perché

La prima visita dal dentista andrebbe effettuata allo spuntare del primo dentino da latte, ovvero intorno ai 6 mesi di vita.

Quello che non si vede non va trascurato e ciò che non si vede non è detto che non ci sia! Questi assunti, tal volta difficili da mentallizzare per un genitore, valgono per molti aspetti della salute. Volendo, possiamo esprimere lo stesso concetto affermando con decisione e fermezza che non tutte le patologie hanno un sintomo: i denti, per esempio, vanno controllati con sistematicità e secondo un preciso calendario di prevenzione, perché potrebbero svilupparsi patologie asintomatiche e\o che il genitore non è in grado di individuare.

È consigliabile effettuare la prima visita dal dentista in assenza di urgenze

Posto che nessuno può sfuggire a lungo alla poltrona del dentista, l’approccio psicologico del bambino sarà facilitato se il piccolo paziente non arriverà nello studio dentistico in preda ad un dolore, ad un fastidio o in condizioni di stress fisico ingenerate da un disturbo.

In termini di salute e prevenzione, qual è la finalità della prima visita odontoiatrica del bambino?

Soprattutto se effettuato all’inizio della dentizione, il primo controllo dal dentista sarà utile al bambino per instaurare una relazione positiva e di fiducia con il dentista e ai genitori per ricevere tutte le indicazioni sull’igiene orale quotidiana e sull’alimentazione che serviranno a mantenere sana la bocca del proprio piccolo.

Per esempio, molti genitori trascurano l’importanza delle consistenze dure: masticare alimenti più duri, come la scorza del pane ben cotto, coadiuva il corretto sviluppo di denti, palato e deglutizione.

Dalla prima visita in poi, inoltre, il dentista verificherà la corretta eruzione dei denti da latte e, successivamente, dei denti permanenti, si accerterà che il numero dei dentini emersi sia quello giusto (quindi che non vi siano denti di troppo o denti mancanti) e prenderà visone della giusta disposizione degli stessi nella bocca e lungo l’arcata.

In aggiunta, appurerà la buona salute dei tessuti duri e molli e controllerà la piena funzionalità delle articolazioni del cavo orale.

Durante il primo controllo ortodontico, che in genere viene consigliato intorno ai 5-6 anni (ossia all’inizio della permuta dentale), il dentista potrà stabilire se esistono difetti nell’allocazione dei denti, nello sviluppo del palato, nella masticazione e nella deglutizione.

In modo particolare, la prima visita ortodontica potrebbe evidenziare dei problemi soprattutto nei bambini che usano o hanno usato il ciuccio oltre i 2 anni d’età, in quelli che oltre i 24\30 mesi usano o hanno usato il biberon e in quelli che mettono o hanno lungamente messo il pollice in bocca.

Dopo la prima visita, il bambino andrà sottoposto a regolari controlli dal dentista.

Comunemente un bimbo con dentini sani va rivisto almeno una volta l’anno. Tuttavia, i controlli andranno anticipati se la disposizione dei denti è visibilmente anomala oppure se osservano macchie sospette o carie evidenti.

Supervisione medico-scientifica a cura della Dott.ssa Manuela Martini